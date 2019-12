New Amsterdam 2 slitta a gennaio e spunta una nuova data ufficiale, sarà la volta buona per Max e i suoi?

Canale5 continua a lanciare New Amsterdam 2 ormai da oltre un mese e se in un primo tempo si era parlato del ritorno del medical drama proprio in questo periodo natalizio in cui la televisione è off, sembra proprio che tutto sia cambiato in corsa. La rete ammiraglia di casa Mediaset non riesce più a spuntarla quando si tratta di fiction per via di una programmazione che per troppi anni si è fossilizzata su Gabriel Garko e dintorni e sulla televisione urlata di Barbara d’Urso e dei reality.

Forse Canale 5 dovrà rinunciare alla corsa all’oro che le serie tv stanno rappresentando adesso in tutto il mondo? Per il momento non possiamo che dire di sì e questo potrebbe spiegare la voglia di andare sul “sicuro” portando a casa ascolti discreti investendo poco e quindi, far slittare New Amsterdam 2 a gennaio. In un primo momento si era parlato di una messa in onda a partire da metà dicembre, poi per la settimana successiva fino a qualche giorno fa quando è spuntano il promo de La Cattedrale del Mare.

La serie spagnola dovrebbe andare in onda da domenica 29 dicembre con due episodi a serata mentre New Amsterdam 2 occuperebbe il prime time del martedì a partire dal 7 gennaio con due episodi a serata e fino al 28 gennaio. In realtà gli episodi andati in onda negli Usa prima della pausa natalizia sono nove e sembra proprio che sono quelli che vedremo su Canale5 con un appuntamento speciale a fine gennaio con una mini maratona.

Il dottor Max Goodwin sta tornando su #Canale5 con una nuova stagione di #NewAmsterdam… aspettando il conto alla rovescia, gustati tutti gli episodi della prima serie su Mediaset Play! Pubblicato da Mediaset Play su Mercoledì 18 dicembre 2019

In questi giorni sono gli stessi protagonisti della serie a stuzzicare il pubblico parlando di quello che vedremo nei nuovi episodi ma, soprattutto, cercando di riportare tutti con la mente al rocambolesco incidente che ha chiuso la prima stagione. La vita delle “donne” di Max è appesa ad un filo e lo stesso Ryan Eggold ha rivelato in uno dei promo che scopriremo già nel primo episodio quello che è successo davvero con una serie di flashback che porteranno a galla i suoi ricordi ma anche la corsa in ospedale e la scoperta che una tra Georgia, Lauren ed Helen non è riuscita a sopravvivere allo schianto, ma chi?

New Amsterdam 2 tornerà ad occuparsi di pazienti, dell’ospedale e della vita privata di tutti i dottori che si battono in corsia al fianco di Max e che, in un modo o nell’altro, vedranno la loro vita cambiare per via di questo incidente mortale. Un nuovo inizio attende chi rimarrà in vita, Max compreso.