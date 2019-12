Nessuno meglio del Samsung Galaxy S10 per la velocità Internet in Italia

Sapete qual è il dispositivo più veloce per la navigazione in 5G? Speedtest incorona il Samsung Galaxy S10, almeno per quanto riguarda il Q3 2019. Il terminale riesce a raggiungere una velocità prossima ai 250 Mbps in download (pensate che il Huawei Mate 20 X 5G si avvicina appena ai 100). La situazione non differisce troppo analizzando altri mercati, dove il Samsung Galaxy S10 5G pure ha saputo distinguersi, facendo registrare numeri di gran lunga più alti rispetto al concorrente cinese. I risultati danno ragione al Huawei Mate 20 X 5G solo in Cina, dove il device raggiunge quasi i 300 Mbps ed il Samsung Galaxy S10 5G resta sotto i 50 Mbps.

Non è tutto: Speedtest ha evidenziato la supremazia del Samsung Galaxy S10 anche per quanto riguarda il 4G: in Italia il top di gamma sudcoreano ha battuto la concorrenza del Huawei Mate 20 Pro e di iPhone Xs, sempre in riferimento al Q3 2019. Per quanto riguarda i modem inclusi sui dispositivi mobili, Qualcomm la fa da padrona, soprattutto in Asia, USA ed America Latina (anche in Europa l’azienda californiana non scherza). Nel Vecchio Continente sono buone anche le quotazioni di Intel, che detiene la maggiore fetta di mercato anche in Canada. Chiudono la classifica Samsung e HiSilicon.

In ogni caso, se state cercando uno smartphone che faccia della velocità di navigazione la sua arma migliore (sia in 5G che in 4G), allora il Samsung Galaxy S10 fa al vostro caso, restando naturalmente in attesa dei riscontri che faranno registrare i top di gamma 2020, quando l’infrastruttura di rete di ultima generazione invaderà in maniera definitiva la scena. Volete leggere in versione completa il rapporto pubblicato da Speedtest? Non vi resta che collegarvi a questa pagina per soddisfare la vostra curiosità. Se volete rivolgerci qualche domanda in particolare, utilizzate il box dei commenti in basso.