Natale Sottocosto Unieuro: PS4 Pro e Death Stranding tra le migliori offerte online

Quanti attendevano con impazienza il nuovo Sottocosto Unieuro, saranno felici di sapere che la promozione è tornata ad impazzare sui listini della celebre catena di rivendita focalizzata sull’elettronica di consumo. Una promozione che, come ci fa sapere l’azienda, ci accompagnerà fino a poco dopo il giorno di Natale, rimanendo quindi attiva fino al 26 dicembre 2019, per altro solo effettuando degli acquisti online sul sito dedicato – qui per fiondarvi subito nello shopping più sfrenato e vantaggioso.

Naturalmente, come spesso accade negli ultimi anni, anche questa volta il Sottocosto Unieuro va a proporre offerte golose dedicate anche agli appassionati di videogiochi, toccando alcuni prodotti particolarmente ambiti dall’utenza. Prima di tutto, il retailer va a scontare la console più potente della grande famiglia Sony: PlayStation 4 Pro in modello Gammma con hard disk da 1TB e voucher di Fortnite 2019 – dal valore di 31 euro – è in vendita al prezzo di 279 euro, anziché i 409,99 euro di partenza, con uno sconto del 31% sul costo di listino iniziale.

Non solo, in offerta troviamo pure il controverso Death Stranding, che dai 74,99 euro iniziali è in vendita al prezzo di 39,99 euro. Particolarmente basso per un videogame che è approdato sugli scaffali di recente, ovvero l’8 novembre 2019. Per i pochi che non ne hanno mai sentito parlare, si tratta dell’ultimo titolo ideato da Hideo Kojima, già creatore della Metal Gear Saga per conto di Konami e ora sul mercato con la prima opera della sua Kojima Productions. L’action adventure ha diviso critica e pubblico: c’è chi ne apprezza l’eccezionale direzione artistica e il messaggio che l’autore ha voluto veicolare grazie al coinvolgimento di un cast di attori stellare, mentre altri criticano le meccaniche di gameplay troppo blande e la ripetitività di fondo dell’intera esperienza. In ogni caso, ci troviamo di fronte ad un videogioco destinato a far parlare di sé nel corso degli anni, e capace di scrivere la storia del gaming moderno. Imprescindibile quindi per ogni nerd che si rispetti, soprattutto ad un prezzo tanto allettante!

