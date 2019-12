Masterchef Italia 9 al via su Sky Uno, come vedere la prima punta? Anticipazioni e concorrenti del 19 dicembre

Prendono il via oggi, 19 dicembre, le selezioni di Masterchef Italia 9 su Sky Uno per la gioia di tutti gli appassionati del programma che sono già a caccia di un modo per vedere la prima puntata di questa nuova edizione. In tv e in streaming, il cooking show sarà disponibile a partire da stasera sulle piattaforme Sky anche dopo la fine della messa in onda e nei giorni che verranno, ma cerchiamo di fare un po’ di ordine e capire come poter vedere la prima puntata di Masterchef Italia 9 in onda oggi.

La prima puntata del coking show più amato della televisione italiana andrà in onda tutti i giovedì, dalle 21.15, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) ma sarà disponibile anche per dispositivi mobili e smart tv su Sky Go e in streaming su Now Tv. Oltre che in diretta su Sky Uno, le puntate saranno on demand e le repliche di ciascuna serata andranno in onda il sabato alle 13.20 e alle 21.15 su Sky Uno HD e la domenica alle 10.45 su Sky Uno HD+1.

Masterchef Italia 9 prenderà il via sempre dalle selezioni con gli aspiranti chef pronti ad entrare in studio con il loro carrellino per terminare la cottura e mettere insieme il loro piatto per stupire i giudici che, lo ricordiamo, saranno tre. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno in studio i concorrenti e a quel punto succederà qualcosa di nuovo. Chi otterrà i tre sì passerà alla fase successiva del programma portando a casa il suo grembiule, chi otterrà due sì dovrà superare un ulteriore prova e così succederà a chi ne avrà uno solo ma conquisterà il giudice tanto da spingerlo a firmare il suo grembiule grigio e permetterli di andare avanti.

Questa è la grande novità di queste selezioni di Masterche Italia 9 che metterà insieme i concorrenti della nuova edizione portando ai fornelli una nuova classe di aspiranti chef in attesa di sapere chi la spunterà nella finalissima di aprile. Come sarà la prima edizione senza Joe Bastianich? I colleghi sono certi che lui ha fatto grande il programma in tutto il mondo ma che riusciranno a cavarsela, almeno secondo quanto hanno affermato in conferenza stampa: “Essere in tre a giudicare ci permette di divertirci di più fra noi e di avere un contatto diverso, più personale anche coi concorrenti”.

L’unica cosa che nessuno dei tre mette in dubbio è che “L’asticella si è alzata” e lo stesso Bruno Barbieri, adesso giudice anziano del cooking show, ha riferito: “Ho assaggiato piatti stratosferici, i concorrenti sono più preparati nelle tecniche di incrocio degli ingredienti”. Il resto lo scopriremo questa sera su Sky Uno.