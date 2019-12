Le migliori Capture Card per PS4, Switch e Xbox One

Il grande successo del game streaming richiede l’utilizzo di apposite schede d’archiviazione video, dispositivi che consentono di registrare il gameplay per condividerlo con amici e follower. Tra le Capture Card si possono trovare modelli economici, con un prezzo inferiore a 100 euro, oppure device avanzati compatibili con il live streaming, che permettono anche di aggiungere commenti e non richiedono nessuna installazione software. Ecco quali sono le migliori Capture Card Amazon per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come scegliere le migliori Capture Card

Le Capture Card sono delle schede di acquisizione video in grado di registrare su dispositivi esterni, utilizzando delle porte HDMI per connettere il device alla console di gioco. In commercio si possono trovare modelli specifici per pc, oppure come quelle che vedremo in questa guida per console Playstation, Xbox e Nintendo. Con le Capture Card è possibile dunque registrare il gameplay su un supporto esterno, per mostrare ad esempio agli amici i risultati raggiunti o spiegare come risolvere un livello.

Per scegliere il dispositivo giusto bisogna considerare alcuni aspetti importanti, tra cui la perfetta integrazione con la propria console di gioco. Dopodiché è fondamentale analizzare la capacità di archiviazione, quindi lo spazio di memoria disponibile, la connettività (affinché il video non subisca latenze e mantenga la qualità originale), le caratteristiche fisiche dell’hardware e, ovviamente, il prezzo. Sul mercato sono presenti Capture Card economiche e modelli più esclusivi, perciò è possibile scegliere tranquillamente quella più adatta alle proprie esigenze.

H2: Le migliori Capture Card per PS4

Capture Card Avermedia LGP Lite GL310

Una delle Capture Card per PS4 più economiche è la Avermedia LGP Lite, un dispositivo compatibile con la console Playstation 4, ma in grado di funzionare anche con Nintendo Switch e Xbox One. Il supporto consente di registrare video in qualità Full HD, con una risoluzione fino a 1080 pixel, con codificatore di segnale H.264 e latenza ultra-bassa. La memoria è di tipo DDR3 SDRAM, con uno spazio d’archiviazione di 500MB e interfaccia ATA -600, alimentazione tramite cavo USB e connettività HDMI. Inoltre, supporta anche lo streaming live.

Capture Card Game Capture ShuOne

Leggermente più costosa, un’ottima Capture Card per PS4 è anche la Game Capture ShuOne, un dispositivo leggero e compatto che può essere utilizzato anche con Xbox One, Nintendo Switch e Wii oppure con pc Apple dotati del sistema operativo macOS, computer Windows e Linux. Questo supporto è in grado di registrare le partite in live streaming, in più propone una qualità video fino a 4K a 30 Hz, con connettività USB-C e HDMI, oltre all’ingresso per le cuffie con porta da 3,5 mm, per collegare gli auricolari e registrare anche i commenti durante il gioco. Grazie al sistema Plug an Play non è necessario installare nessun software manualmente, perciò la configurazione è semplice e immediata.

Capture Card AverMedia Live Gamer Portable 2 Plus

Se stai cercando una scheda di acquisizione video per PS4 top di gamma, la AverMedia 2 Plus è senza dubbio il dispositivo giusto per te. Questa Capture Card è in grado di supportare video in 4K con definizione Ultra HD, mantenendo la qualità grafica della console durante la registrazione. Collegando il microfono si possono inserire anche commenti e l’audio di gioco, per un video davvero completo ed emozionante. All’interno è presente una RAM da 4GB con una memoria DDR4 SDRAM, con interfaccia PCIe e compatibilità con le microSD. La connettività fa affidamento su porte USB 2.0 autoalimentate e c’è il supporto per lo streaming.

Le migliori Capture Card per Xbox One

Capture Card August VGB500

Una Capture Card per Xbox One abbastanza economica è la August VGB500, un modello di fascia media che assicura una registrazione di buona qualità. La definizione massima è Full HD 1080 pixel a 60 frame per secondo, con supporto per il live streaming e connessione USB 3.0. È presente l’entrata per il microfono, per aggiungere anche voci e commenti al gameplay, il cavo USB di alimentazione, mentre non bisogna installare nessun software d’installazione, grazie alla tecnologia Plug and Play. Per connettere la scheda di acquisizione video basta usare un cavo HDMI, che garantisce una latenza minima e una buona nitidezza delle immagini.

Capture Card Pengo Game Capture

Tra le migliori Capture Card per Xbox One segnaliamo la Pengo Game Capture, un dispositivo davvero efficiente che assicura una qualità video 4K in definizione Ultra HD. L’acquisizione dei video è rapida grazie al cavo USB 3.0 Type-C, compatibile anche con le console di gioco Nintendo Switch e PS4, mentre non funziona con piattaforme protette da copyright come Netflix, Apple TV e per la registrazione di DVD e Blu Ray. La risoluzione in uscita è 3840×2160 pixel, con latenza minima, porta HDMI 2.0, ingresso per il microfono, configurazione Plug and Play e supporto per lo streaming live.

Capture Card Elgato Game Capture 4K60 Pro

Se desideri registrare i gameplay in alta risoluzione, una delle migliori Capture Card per Xbox One è la Elgato 4K60 Pro, un modello a latenza ultra bassa, con supporto per i video con definizione 4K Ultra HD, fino a 2160 pixel a 60 fps e dotati di tecnologia HDR 10 dinamica. La connettività è garantita dalle porte HDMI 2.0, con ingresso non criptato e uscita passthrough senza ritardi. Il contenuto scaricato funziona subito con qualsiasi software di streaming, come Streamlabs OBS e XSplit, inoltre è possibile aggiungere i commenti e la telecronaca in diretta, organizzare i file archiviati e tornare indietro con la funzionalità Flashback.

Le migliori Capture Card per Nintendo Switch

Capture Card TreasLin HD Video

Un modello piuttosto economico, al di sotto dei 100 euro, è la Capture Card per Nintendo Switch TreasLin HD Video. Si tratta di un device compatto e di piccole dimensioni, perciò non occupa molto spazio nella postazione, compatibile anche con le console PS4 e Xbox One, i pc Windows e mac OS e la piattaforma Twitch. Il supporto grafico consente di registrare video 4K a 60 fps, con connettività USB 3.0 Type C e HDMI 2.0, per mantenere la latenza sempre a livelli minimi, senza nessun disturbo in video. All’interno delle registrazioni si possono inserire audio, commenti e avviare la modalità live streaming, per condividere in tempo reale il gameplay.

Capture Card ShuOne Game Capture HDMI

Per quanto riguarda le Capture Card di Nintendo Switch, un dispositivo di fascia media è la ShuOne Game Capture HDMI. Questo device propone un eccellente rapporto qualità-prezzo, con supporto per l’alta definizione 4K UHD e video 1080 pixel a 60 fps. Naturalmente si può registrare in modalità streaming, aggiungere commenti e inserire anche un riquadro con la propria immagine, per rendere il gameplay davvero emozionante e professionale. Per il microfono c’è un classico ingresso da 3,5 mm, con connettività HDMI 2.0 e USB-C 3.0. Questa scheda di archiviazione video supporta Windows 8 e 10, macOS e Lunix.

Capture Card Elgato Game Capture HD60 S

Vero top di gamma assoluto, la scheda d’archiviazione video per Nintendo Switch Elgato Game Capture HD60 S è uno dei migliori prodotti, una Capture Card su Amazon tra le più vendute ed esclusive. Il dispositivo permette di registrare il gameplay e inserire anche commenti e audio di gioco, per condividere l’esperienza con i propri amici anche i modalità live streaming. La connessione è di ultima generazione, con il cavo USB-C 3.0 e HDMI 2.0, per una latenza minima delle immagini. La qualità è 1080 pixel Full HD, con sistema di registrazione istantanea che consente di catturare tutti i momenti migliori della partita.