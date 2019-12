La malinconica poesia del video di Stupida Allegria di Emma, nuovo singolo da Fortuna

Esce il video di Stupida Allegria di Emma, a due settimane dall’approdo in radio del singolo con il quale sta supportando il suo ultimo album Fortuna. Il brano arriva in rotazione radiofonica dopo Io Sono Bella, che ha scritto per lei Vasco Rossi.

Il lancio del nuovo video è avvenuto sui social ufficiali dell’artista, che ha così spiegato l’importanza del testo di Stupida Allegria e della clip che lo accompagna. Stupida Allegria è in radio dal dicembre scorso.

Le parole di Emma per il video di Stupida Allegria

“Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose,la bellezza, i sentimenti, le persone. Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro soprattutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia. Il video di STUPIDA ALLEGRIA è su YouTube. Andatelo a guardare”

Il rilascio di Io Sono Bella e Fortuna

Il percorso di Fortuna è iniziato il 25 ottobre, dopo un periodo particolare per l’artista che ha dovuto affrontare un problema di salute dal quale si è fortunatamente ripresa completamente. Il nuovo progetto è stato anticipato dal singolo scritto da Vasco Rossi, Io Sono Bella, che porta la firma anche di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

Fortuna Emma

Fortuna

La musica di Fortuna sarà inoltre portata sul palco dell’Arena di Verona per l’evento speciale che si terrà il 25 maggio 2020 in occasione del compleanno dell’artista e per i festeggiamenti dei suoi primi 10 anni di carriera. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Le date dei concerti di Emma Marrone

Queste le date finora annunciate per i concerti di Emma Marrone a supporto di Fortuna.

3 ottobre Jesolo, Pala Invent – DATA ZERO

5 ottobre Assago (MI), Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre Roma, Palazzo Dello Sport

13 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

16 ottobre Napoli, Pala Partenope

17 ottobre Bari, Pala Florio

20 ottobreCatania, Pala Catania

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre Torino, Pala Alpitour

L’album rappresenta inoltre il naturale erede di Essere Qui, che l’artista ha rilasciato a gennaio 2018 e che ha anticipato con L’Isola, nel quale si conta anche la collaborazione dei Planet Funk nella parte musicale.

Il disco era stato supportato da numerose date nei palasport, che ha ripetuto nel 2019 per presentare l’extended version dell’album nel quale si conta anche il singolo Mondiale, che aveva rilasciato per le radio a cominciare dal 2 novembre 2018.

Il 2019 è stato anche l’anno di un grosso spavento, per l’artista, che ha dovuto affrontare un serio problema di salute attraverso un’operazione che è andata bene. Emma aveva promesso di tornare preso alla musica e così è stato. A meno di un mese dall’intervento ha infatti annunciato il nuovo album con il suo instore, che ha condotto in una maniera inusuale, senza firma copie ma con un breve live unplugged che ha previsto per ognuna delle date.

I prossimi mesi saranno quelli dedicati alla preparazione del tour e all’evento che terrà all’Arena di Verona per il suo compleanno e per i primi 10 anni di carriera.