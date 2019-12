Info e biglietti per i concerti dei Fast Animals And Slow Kids del 2020, la band ritorna sul palco dopo il tour estivo

I concerti dei Fast Animals And Slow Kids stanno per ripartire dopo il tour estivo. Nelle ultime ore, infatti, la band di Aimone Romizi ha annunciato una serie di date programmate per la primavera del 2020 dopo il successo del disco Animali Notturni, la quinta prova in studio della formazione perugina.

Nell’annunciare la nuova esperienza live i FASK hanno dichiarato:

Il tour di quest’estate è stato uno dei più bei tour che abbiamo mai fatto: grandi palchi, spazi immensi, alzare lo sguardo dal nostro strumento e non vedere la fine delle teste che si muovevano a tempo con la nostra musica. Indimenticabile. Per quanto ci piaccia suonare all’aperto però crediamo che niente possa battere l’intensità di un live dentro un locale, il luogo per eccellenza della musica dal vivo, un luogo in cui la distanza non esiste più, un luogo in cui la potenza delle nostre voci che cantano all’unisono abbatte ogni tipo di barriera immaginabile. Torniamo a suonare nei live club, torniamo a casa.

I nuovi concerti dei Fast Animals And Slow Kids, infatti, ripartiranno dalla loro Perugia:

6+7 Marzo PERUGIA, Urban – € 19,00 a serata

11 Marzo MILANO, Alcatraz – € 20,70

13 Marzo ROMA, Atlantico – € 20,70

14 Marzo MODUGNO (Bari), Demodé Club – € 20,70

20 Marzo BOLOGNA, Link – € 21,00 con ingresso riservato ai soci AICS

21 Marzo MARGHERA (Venezia), Rivolta – € 15,00

2+3 Aprile TORINO, Hiroshima Mon Amour – € 23,00 a serata

17+18 Aprile FIRENZE, Flog

Il cerchio dunque si chiude: l’ultima data del tour estivo si è tenuta proprio a Perugia il 14 settembre e come si può vedere i concerti dei Fast Animals And Slow Kids ripartiranno dalla città natale. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone mentre quelli per la data di Firenze verranno messi in vendita a partire da domani 20 dicembre.

I FASK hanno partecipato all’album Microchip Temporale dei Subsonica, una rilettura dell’album storico della band di Torino 20 anni dopo il suo lancio. La band di Perugia ha duettato con i Subsonica nella nuova versione di Albe Meccaniche e nelle altre tracce hanno partecipato gli artisti più popolari dalla scena indie e mainstream, da Achille Lauro ai Coma Cose.

Animali Notturni Audio CD – Audiobook

05/10/2019 (Publication Date) - Wm Italy (Publisher)

Nell’album Animali Notturni i Fast Animals And Slow Kids hanno raccontato il tormento, la distanza, la crescita e l’amore con la declinazione del rock nella sua accezione più classica, uno sguardo che attinge dalle architetture elettriche dei più noti Litfiba e dei Timoria ma che si volge verso le soluzioni liriche dell’indie. I FASK, infatti, possono vantarsi di non aver scelto di collocarsi nel cantautorato alternative 2.0 sforzandosi a offrire testi che avessero un po’ di poesia metropolitana e un po’ di teenage angst.

La loro pretesa è volere bene, e questo è quanto dicono nella laconica bio presente nelle informazioni dei canali social ufficiali. Aimone canta a squarciagola ogni sillaba dei suoi messaggi, seguito con ordine dalla sessione ritmica della band che riesce a far bene ciò che propone: esplosiva quanto basta, pacata quando serve, ma nervosa nell’attitudine.

Nei concerti dei Fast Animals And Slow Kids del 2020 ritroveremo la band nuovamente carica, capace di aver trovato un pubblico affezionato e fedele, un po’ come accade nell’indie e un po’ come accade nella musica d’autore distorta con le sinusoidi del rock.