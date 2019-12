In Europa anche Huawei P Smart Pro 2019: difetti e vantaggi

In Europa arriverà Huawei P Smart Pro 2019, dispositivo con cui la Cina ha avuto già a che fare, anche se con un nome diverso (Huawei Y9s). Per il momento le vendite sono partite per alcuni mercati dell’Est, come nel caso di Polonia, Ucraina e Bulgaria, e del Centro Europa (Grecia e Croazia). Il prezzo è di circa 350 euro, una cifra tutto sommato onesta e che non ci stupiremmo molti sarebbero disposti ad investire per portarsi a casa il device. Huawei P Smart Pro 2019 si contraddistingue per uno schermo LCD IPS da 6.59 pollici con risoluzione FHD+ nativa, al netto di notch e fori (la fotocamera frontale, da 16MP, scorre all’interno di un carrellino pop-up). Il dispositivo è alimentato dal processore Kirin 710F, in abbinamento a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP, un grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. Il lettore di impronte digitali trova posto lateralmente. Non mancano a bordo del Huawei P Smart Pro 2019 le connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, radio FM, LTE 4G DualSIM, A-GPS + GLONASS, BDS. La batteria ha una capacità di 4000mAh, compatibile con la ricarica standard da 10W. Huawei P Smart Pro 2019 si equipaggia con Android 9 Pie con EMUI 9.1 ed ha dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm (peso di 206 gr.).

Le uniche due colorazioni in cui verrà reso disponibile sono Midnight Black e Breathing Crystal (almeno al momento del lancio, anche se abbiamo ragione di credere resterà così a tempo indeterminato, non trattandosi di un top di gamma, ma di un semplice dispositivo di fascia media). Vi potrebbe interessare un terminale così, oppure ritenete che abbia pecche su cui non potete soprassedere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.