Il secondo blocco di device Huawei e Honor con EMUI 10 stabile nel 2020 ha anche una tempistica

Ci sono ulteriori informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 19 dicembre, per quanto riguarda gli utenti che dispongono di modelli Huawei e Honor ancora non pronti all’aggiornamento con EMUI 10. Nei giorni scorsi, come probabilmente ricorderete, abbiamo elencato i dispositivi che fanno parte del secondo blocco destinato a fare questo step nel 2020, includendo anche alcuni prodotti per nulla scontati. Ebbene, stamane possiamo fare uno step ulteriore, anche per il pubblico italiano.

Le tempistiche per i singoli smartphone Huawei e Honor

Scendendo in dettagli, infatti, questo giovedì è emersa anche una timeline (seppur approssimativa) per i singoli dispositivi che possiamo esaminare con maggiore attenzione. Secondo quanto riportato da Huawei Central, più in particolare, le certezze al momento possiamo averle su otto smartphone. Mi riferisco ai vari Huawei Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5i, Nova 5Z, Enjoy 10S, Enjoy 10, oltre a device che anche qui in Italia stanno iniziando ad essere apprezzati, come Honor 20S e Honor 20 Youth Edition. Ebbene, per questi smartphone l’appuntamento con EMUI 10 stabile è fissato entro il primo trimestre del 2020.

Resta da capire quando ci sarà l’aggiornamento definitivo via OTA per tutti, considerando il fatto che in questa prima finestra avremo modo di procedere con il download solo attraverso HiCare. Tra gli altri modelli per i quali si attendono informazioni più precise, troviamo invece Honor Play 3 e Honor Play 3e. Infine, tra quelli in attesa di conferme sulla compatibilità con EMUI 10 abbiamo Honor Play, Huawei Nova 3, Nova 3i, Y6 (2019), Y7 (2019), Y7 Pro (2019) e Y7 Prime (2019).

Qualche informazione extra sui device Huawei e Honor che rientrano in questo ciclo la dovremmo avere nel corso delle prossime settimane, presumibilmente nello scorcio iniziale del 2020. Restate connessi alle nostre pagine per saperne di più sotto questo punto di vista, considerando l’enorme diffusione di tali smartphone.