Hanno le ore contate i problemi EMUI 10 sui Huawei Mate 20? L’aggiornamento risolutivo

Questo approfondimento è pensato per tutti i possessori di un Huawei Mate 20 già raggiunti dall’aggiornamento EMUI 10 stabile nelle scorse settimane e magari alle prese con qualche problema di troppo con il loro telefono. Gli sviluppatori proprio al soldo di Huawei hanno lavorato alla risoluzione di alcune specifiche anomalie e ora hanno appena diramato un update con lo scopo di fissare i bug già noti.

Sono destinatari dell’ultimissimo aggiornamento EMUI 10 i possessori di un Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS e Mate 20 X (nella sua versione 4G). Il firmware in questione è quello siglato con build 10.0.0.185 e la cui distribuzione è appena partita in Cina come conferma anche la fonte Huawei Central. Per la diffusione globale dello stesso pacchetto potrebbero essere necessari solo alcuni giorni in più ma non ci sono dubbi sul fatto che il rilascio colpirà anche gli utenti italiani.

Quali sono i problemi riscontrati dopo l’installazione dell’EMUI 10 su uno dei Huawei Mate 20 ora risolti con la build 185? Le anomalie a cui hanno posto rimedio gli sviluppatori riguardano soprattutto la schermata del numero chiamante che non viene visualizzata correttamente in diversi casi. Gli esperti hanno appunto superato il bug con il firmware fresco di lancio e ora gli utenti non dovrebbero più riscontrare errori.

L’imminente aggiornamento EMUI 10 per tutti i Huawei Mate 20 qui indicati ha anche un altro compito, non solo dunque quello di superare qualche errore di troppo dell’interfaccia. Il pacchetto, in effetti, integra la patch di sicurezza del mese di novembre e in quanto tale corregge 3 vulnerabilità critiche, 15 alte e 1 di livello medio.

Proprio per i benefici riportati in questo articolo, qualunque possessore di un Huawei Mate 20 farà bene a aggiornare il suo telefono non appena raggiunto dalla notifica via OTA del pacchetto 185. In alternativa, potrà essere sempre utile verificare la presenza dell’update attraverso le Impostazioni del telefono o via HiCare.