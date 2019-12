Fantasmagorico Samsung Galaxy S11: teleobiettivo da minimo 48MP oltre al principale da 108

Vuole primeggiare il Samsung Galaxy S11 in campo fotografico: oltre al sensore principale da 108MP presentato la scorsa estate, secondo Ice universe il top di gamma sudcoreano monterà un teleobiettivo con risoluzione non inferiore ai 48MP, cui bisognerà anche aggiungere quelli dei restanti sensori, come nel caso del grandangolare, di cui ancora non sappiamo darvi notizie. Il noto leaker non ha dubbi: il teleobiettivo da minimo 48MP sarà una caratteristica di tutta la gamma (Samsung Galaxy S11, S11 Plus e S11e). Ci si potrà divertire nell’andare anche al di dà dei semplici ingrandimenti di scena, senza rinunciare, grossomodo, alla qualità dell’immagine.

Se le indiscrezioni sopra descritte venissero confermate, il distacco dei Samsung Galaxy S11 rispetto agli attuali Galaxy S10 sarebbe ragguardevole (sensore principale da 12MP, teleobiettivo da 12MP e grandangolare da 16MP: questa la configurazione del comparto fotografica del top di gamma 2019). Le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S11 dovrebbero essere addirittura cinque, di cui uno standard, un teleobiettivo, un grandangolare, uno dedicato agli scatti notturni ed uno ToF.

Ice universe ci aveva parlato della fotocamera del prossimo top di gamma anche poche ore fa, in riferimento al modello plus, che dovrebbe adottare come sensore principale un ISOCELL Bright HM1 con tecnologia pixel binning (fusione di più pixel per ottenere maggiori informazioni attraverso la Nonacell Technology (griglie ordinate in 3×3, a differenza della precedente opzione Tetracell utilizzate dagli altri OEM con griglie di pixel 2×2). Insomma, il colosso di Seul ha tutte le intenzioni di sbancare in campo fotografico, e di offrire il meglio possibile sotto questo fronte (se continua di questo passo non sarà difficile colga nel segno). Credete che il Samsung Galaxy S11 riuscirà nell’impresa? Raccontateci le vostre impressioni lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP. — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019