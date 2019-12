Cala il sipario su Will And Grace, addio alla serie tv dopo 11 stagioni: ultime foto dal set tra lacrime e ricordi

In Italia deve ancora andare in onda l’ultima stagione, ma intanto Will And Grace ha salutato i suoi fan. La serie tv, tornata alla ribalta con un revival a undici anni di distanza dal finale originale, ha ufficialmente chiuso i battenti.

Lo annuncia il cast al completo sui social, confermando che le riprese dell’episodio conclusivo sono appena terminate, e ovviamente non mancano messaggi di ringraziamento ai fan, ma anche tante lacrime e nostalgia. Quest’estate, la stagione 11 era stata annunciata come quella finale, lasciando tutti di stucco. Will And Grace si conclude dopo ventuno anni di messa in onda. Era infatti il 1998 quando la sitcom della NBC, destinata ad entrare nella storia, proponeva una storia del tutto diversa al suo pubblico. Per la prima volta, i protagonisti di uno show televisivo non erano coinvolti romanticamente: Will è un avvocato gay, Grace è una designer di interni, etero, nonché sua migliore amica. Intorno a loro ruotano una moltitudine di personaggi sfaccettati, tra cui emergono le due spalle comiche : Karen, l’assistente miliardaria, amante dell’alcol e sarcastica di Grace; Jack, l’amico gay della porta accanto, aspirante attore perennemente alla ricerca di soldi.

Debra Messing ha inaugurato il lungo addio alla serie su Instagram: “Sta accadendo davvero. Cala il sipario su Will & Grace dopo undici stagioni. In quell’appartamento c’è stata tanta vita. E risate. Grazie a Dio per le risate. È quasi tutto pronto. Assaporiamo ogni ultimo minuto.”

Eric McCormack ha anticipato ai fan che nell’ultima stagione si renderà omaggio alla popolare sitcom I Love Lucy (conosciuta in Italia col titolo di Lucy ed Io), come si evince dai costumi di scena:

Sean Hayes ha svelato qualche retroscena dall’ultimo episodio, mostrando queste immagini durante alcuni ciak: il suo personaggio, Jack, ha un look insolito, così anche Karen, vestita “da casalinga”. Non sappiamo se faccia parte della scena o se gli attori stiano solamente recitando una prima “bozza”.

È sempre Hayes a condividere l’ultima immagine dal set di Will And Grace. Il cast principale ringrazia il pubblico con un ultimo inchino: “E questa è la fine dallo Stage 22 nello studio della Universal Studios. Che modo glorioso di terminare un’esperienza meravigliosa. Grazie a tutti i fan. Questo è dedicato a voi.”

La produzione dell’ultima stagione è stata velata da una notizia che ha lasciato i fan di stucco: Megan Mullally (interprete della mitica Karen) non parteciperà ad alcuni episodi. Molto ritengono che la sua decisione sia dovuta a una presunta faida con la co-star Debra Messing. Tuttavia, la lite non è mai stata confermata dalle dirette interessate. E forse è meglio così. Meglio dire addio alla serie senza nessuna polemica.

Tra le new entry del cast di Will And Grace 11 troviamo Billie Lourd, che apparirà per rendere omaggio a Debbie Reynolds (nonna dell’attrice, nella serie tv ha ricoperto il ruolo della madre di Grace). Insieme a lei anche Joel McHale nei panni del nuovo interesse amoroso di Karen. L’ultima stagione ha debuttato il 24 ottobre scorso sulla NBC, mentre in Italia è ancora inedita.