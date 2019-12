Biglietti in prevendita per i concerti di Ben Harper in Italia nel 2020

Sono in prevendita i biglietti dei concerti di Ben Harper in Italia, nella quale tornerà per la prossima annata di live. L’artista sarà presente il 15 luglio a Marostica e il 17 luglio al Lucca Summer Festival. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dal 20 dicembre alle ore 10.

I biglietti per i concerti di Ben Harper

La consegna dei tagliandi di ingresso è in programma secondo le modalità note, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.

Ben Harper inizia a interessarsi alla musica fin da piccolissimo, avvicinandosi alla scrittura attraverso la chitarra. Il suo stile preferito è quello di Robert Johnson, con l’album di debutto che arriva nel 1994 dopo la firma con Virgin Records. Welcome Tp The Cruel World è il suo titolo.

Nel 1995 arriva il secondo album, Fight for Your Mind, con il quale presenta anche gli Innocent Criminals e arriva in Italia per il suo primo show all’Arezzo Wave, sempre nel 1995.

Il suo talento arriva al grande pubblico con The Will To Live nel 1997, fino ad arrivare alle sessioni live con R.E.M., Pearl Jam, Radiohead, A Tribe Called Quest, Gov’t Mule, Beth Orton, The Fugees e John Lee Hooker e una nuova formazione, composta da David Leach alle percussioni e Dean Butterworth alla batteria.

A Burn To Shine segue Diamonds On The Inside, nel quale si sperimentano nuovi stili. Per il tour, si aggiungono alla formazione Jason Yates e Marc Ford. Il 2006 è invece l’anno di Both Sides of the Gun, che comprende un album di canzoni funk e uno di canzoni più lente.

Nel 2007, Ben Harper ha collaborato con Jovanotti per il rilascio di Fango, che Lorenzo Cherubini ha inserito nell’album Safari. Nel 2008, ha partecipato al Festival di Sanremo per accompagnare Jovanotti, che partecipò nelle vesti di super ospite. Due anni dopo, pubblica White Lies for Dark Times con Relentless7, nella formazione composta da Jason Mozersky alla chitarra, Jordan Richardson alla batteria e Jesse Ingalls al basso.

In questi anni, Ben Harper è stato parecchie volte in Italia, comprese le date del Heineken Jammin’ Festival al quale partecipò nella data di Mestre con tanti altri artisti della scena musicale internazionale come i Pearl Jam.

A livello discografico, Ben Harper è fermo all’album che ha rilasciato con Charlie Musselwhite nel 2018 e con il quale è stato anche in tour in Italia in diverse date tenute in questi anni.

Le date annunciate si aggiungono a quelle già note e nelle quali l’artista si esibirà nel corso della prossima stagione di concerti che avvierà da Marostica.