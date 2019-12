Vasco Rossi a Bologna in incognito canta Sto Pensando A Te e non si fa riconoscere

Vasco Rossi Rossi a Bologna canta Sto Pensando A Te in Piazza Maggiore. Il rocker di Zocca ha fatto visita al capoluogo emiliano, ma nessuno dei presenti sembra averlo riconosciuto. Il Blasco si è però lasciato riconoscere con un video su Instagram, con il quale ha rivelato di trovarsi in quella che una celebre canzone di Lucio Dalla definiva Piazza Grande.

Il video di Vasco Rossi a Bologna

Non sono bastati alcuni minuti per i fan, che subito dopo la condivisione del video si sono letteralmente fiondati in Piazza Maggiore a Bologna con la speranza di incontrare il loro idolo che si è divertito a “cantare in piazza”, come accadde nell’ormai lontano 1979.

Ricorda Vasco Rossi:

“Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia …mi ispirò la melodia (e il testo) di Sto pensando a te”

I concerti di Vasco Rossi nel 2020

Questi sono i mesi di preparazione per il tour che porterà nei festival nel corso della prossima stagione. Vasco Rossi tornerà anche a Imola, dalla quale manca da molti anni. Il tour toccherà anche Roma, con le due date al Circo Massimo e Firenze, in occasione del Firenze Rocks, per la prima data che terrà il 10 giugno.

Vasco Rossi è anche tornato in radio con il nuovo singolo, Se Ti Potessi Dire, che ha definito come il quarto singolo della sua carriera e come testamento. Il brano era già stato composto qualche anno fa e leakato, ma non era stato ancora inciso dal Kom che lo ha riservato al 2019.

L’anno che sta per concludersi è stato anche quello dei grandi eventi allo Stadio San Siro, nel quale ha tenuto 6 concerti. Il Blasco è poi tornato anche in Sardegna con una nave molto particolare, che ha brandizzato con il suo volto e con il loro del tour. Vasco Rossi mancava dalla Sardegna da quasi 10 anni, ed è per questo che ha voluto organizzare un doppio evento il 18 e 19 giugno all’Arena Fiera di Cagliari.

Le emozioni del tour sono state anche racchiuse in un doppio album nel quale ha inserito i brani live eseguiti allo stadio San Siro di Milano, nelle 6 date di giugno, e che ha rilasciato il 6 dicembre scorso.

I concerti del 2018 e del 2019, per i quali si è sfiorata la cifra di un milione di biglietti venduti, sono anche stati raccolti in un film diretto da Pepsy Romanoff e che è stato proiettato al cinema nel mese di novembre e dicembre, in due date straordinarie aperte per soddisfare l’incredibile richiesta di biglietti.

Da escludersi l’uscita di un nuovo album, mentre sembra in programma nuova musica dal momento che il Blasco è tornato in studio a Los Angeles per studiare qualcosa di nuovo da portare nel corso della prossima stagione.

I biglietti sono in prevendita su Vivaticket, Ticketmaster e TicketOne per tutte le date in programma nei festival, a cominciare dalla data di Firenze che si terrà il 10 giugno.

Il 2019 è stato anche l’anno dell’anniversario di Non Siamo Mica Gli Americani, festeggiato con il rilascio di una versione rimasterizzata del celebre album, mentre i 40 anni di Albachiara sono stati celebrati nel mese di aprile, anche con un premio che Vasco Rossi ha ricevuto dalla Siae.