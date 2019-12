Smartphone da 0,99 euro con Vodafone Red Friday: modelli e rate

L’iniziativa Vodafone Red Friday offre una buona opportunità a tutti quegli utenti che vogliono acquistare uno smartphone Android e pagarlo a poco prezzo. Il listino dei dispositivi acquistabili a rate si è aggiornato nuovamente, aggiungendo il Samsung Galaxy A10 e l’Honor 8S. La promozione si rivolge ai clienti che attivano una delle offerte dedicate, come nel caso della Special Unlimited a 7 euro/mese (50GB e SMS illimitati).

Il Samsung Galaxy A10 potrà essere acquistato a 2,99 euro/mese, a fronte di un contributo iniziale di 29,99 euro (addebito su carta di credito o su conto corrente) e senza rata finale in caso di recesso anticipato. Se deciderete di attivare una delle offerte Infinito, Infinito Gold Edition o Infinito Black Edition, la rata mensile per il Samsung Galaxy A10 sarà di 0,99 euro (l’anticipo resta quello di 29,99 euro). La rata verrà, invece, azzerata attivando una tra Red Unlimited Ultra, Red Unlimited Smart, Vodafone One Pro, Shake It Easy, Facile e Junior (in questo caso, però, pagherete la rata finale per il recesso anticipato, con una base di partenza di 100 euro a diminuire, in base alle rate già saldate). Per il resto delle altre offerte ricaricabili, così come per le C’All, Special e Up, la rata mensile è di 3,99 euro (senza spese di recesso).

L’iniziativa Vodafone Red Friday investe anche Honor 8S, che potrete fare vostro con la sottoscrizione delle offerte Special Unlimited a 0,99 euro/mese (anticipo di 9,99 euro e recesso eventuale di 100 euro), sempre con addebito su carta di credito o conto corrente. I costi restano gli stessi per le offerte Infinito, Infinito Gold e Infinito Black Edition (cambia solo il recesso, portato a 60 euro). Per le promozioni Red Unlimited e Smart, One Pro, Shake It Easy, Facile e Junior le rate sono di 1,99 euro al mese, e le altre spese portate a 9,99 e 60 euro. Con le offerte C’All, Special e le altre ricaricabili, Honor 8S potrà essere acquistato con un anticipo di 9,99 euro e 30 rate mensili da 2,99 euro (senza rata finale).