Masterchef Italia 9 al via il 19 dicembre su Sky: nuovo regolamento, giudici e grembiule grigio

Una volta si era dentro o fuori ma in Masterchef Italia 9 tutto sta per cambiare. Nei giorni scorsi abbiamo già parlato della nuova edizione del cooking show di Sky Uno e oggi torniamo a farlo proprio proprio ieri pomeriggio è stata presentata alla stampa in vista del suo debutto fissato proprio per domani, giovedì 19 dicembre. La nuova edizione prenderà il via dai fornelli delle selezioni al cospetto dei tre giudici già annunciati ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. I tre dovranno dire addio al collega Joe Bastianich, attualmente troppo impegnato con la sua musica, e poi prenderanno le redini di un’edizione che profuma di nuovo per via dell’arrivo del grembiule grigio.

Il regolamento di Masterchef Italia 9 cambierà e non poco visto che già dalle selezioni vedremo spuntare questo nuovo grembiule al fianco di una prova, lo Skill Test, che permetteranno una selezione ad “alto livello” come ci hanno tenuto a precisare gli stessi giudici in conferenza stampa ammettendo: “Quest’anno abbiamo alzato l’asticella”. Ma cosa comporteranno queste due novità?

– Ci vediamo GIOVEDÌ 🗓️

– alle 21.15 ⏲️

– su @SkyUno e @NOWTV_It! 📺

– per la prima puntata di #MasterChefIt! 🍽️

PS: ⚠️NESSUN GIUDICE È STATO MALTRATTATO PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO VIDEO⚠️ pic.twitter.com/6KB3fqoBAB — MasterChef Italia (@MasterChef_it) December 17, 2019

Secondo quanto rivelato, gli aspiranti masterchef di questa nona edizione si presenteranno davanti ai giudici con i loro carrellini pieni di ingredienti e sogni e se otterranno i tre sì potranno accedere al prossimo step indossando il famoso grembiule bianco. Chi, invece, ne otterrà solo due su tre andrà alla prova successiva indossando quello grigio. Stessa cosa anche per chi otterrà solo un sì costringendo il giudice in questione “a metterci la firma e la faccia”. Dal primo promo sembra proprio che sia Bruno Barbieri a firmare per uno dei concorrenti, a chi toccherà questa fortuna?

La nuova edizione di @MasterChef_it è ai blocchi di partenza!!! Appuntamento giovedì 19 dicembre, in prima serata su @SkyUno 🥘🍳🍝 #masterchefit #endemolshineitaly pic.twitter.com/rG0ZUPrjuA — Endemol Shine Italy (@EndemolShineIT) December 17, 2019

Ancora una volta la classe sarà formata da 20 aspiranti Masterchef d’Italia e a quel punto si entrerà nel vivo affrontando le prove già note del talent, Mistery Box, Invention Test e Pressure Test, a cui si aggiunge lo Skill test, esame di abilità tecnica a sorpresa. Non mancheranno poi i super ospiti tra cui il maestro Iginio Massari (che è apparso nei promo della nuova edizione facendo sognare il pubblico) ma anche gli chef stellati Yannick Alléno, Jeremy Chan e Henrique Fogaca.

Altra sorpresa di Masterchef Italia 9 saranno le prove in esterna che diminuiranno rispetto al passato proprio per “riportare l’attenzione sulla cucina”. In conferenza è stato rivelato che le brigate si scontreranno a La Colombaia di Vercelli, al Teatro Regio di Parma, al ristorante Armani di Milano e in un segretissimo ristorante stellato all’estero prima del gran finale. Rivelati i dettagli sul regolamento e i giudici, non ci rimane che capire chi entrerà nella cucina per la nuova edizione del cooking show.