L’app gemella su Huawei e Honor non solo per WhatsApp? Punto e prospettive a fine 2019

Alzi la mano chi, in questo 2019, ha imparato a conoscere la funzione app gemella su un suo smartphone Huawei e Honor. Per chi non lo sapesse si tratta di quella funzione che permette di avere uno strumento social come WhatsApp (ad esempio) sdoppiato sul proprio telefono, perché abbinato ad esempio a due numeri di telefono diversi. Non tutti sanno quale sia il reale supporto di tanti strumenti per questa feature: giusto dunque fare il punto della situazione sull’opzione e su quelle che possono essere le sue prospettive future ad inizio 2020.

L’app gemella su Huawei, in effetti al momento, è utilizzata maggiormente per avere due account WhatsApp sullo stesso telefono. Una icona un po’ diversa e segnalata sul display del telefono ci indica quale sia l’account dell’app di messaggistica principale e diciamo così, quello secondario. Allo stesso tempo, tuttavia, dobbiamo dire che già da un po’ di tempo appunto proprio l’app gemella supporta anche Facebook e dunque il servizio chat Facebook Messenger. Stessa buona sorte per altri strumenti come Snapchat e Line.

Vista l’indiscutibile utilità dell’app gemella su qualsiasi smartphone Huawei e Honor, il produttore ha in serbo anche la possibilità di supportare con la stessa funzione altri strumenti social, di comunicazione o di diversa natura? Abbiamo scovato per i nostri lettori, un tweet di risposta dell’account EMUI ufficiale di questi giorni. Nel cinguettio, il produttore non fa altro che confermare come lo sviluppo dell’opzione continui senza sosta. Con il tempo, come dichiarato appunto, il servizio sarà messo a disposizione di sempre più app di sviluppatori. Queste ultime non sono state meglio specificate ma ci sentiamo di dire, a questo punto, che a partire dall’inizio del 2020 ci sarà davvero speranza per tutei o quasi. Quale app vorrebbero ad esempio vedere sdoppiate sul loro telefono i nostri lettori? Per quale motivo?

Currently, App Twin supports mainstream social apps including WeChat, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Snapchat, Line, and more. We will keep adding on to this with time. — EMUI (@HuaweiEMUI) December 18, 2019