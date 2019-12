Concerti di Junior Cally nel 2020: una data a Roma e una a Milano per il tour di Ricercato

Il desiderio che molti fan hanno espresso di trovare concerti di Junior Cally nel 2020 è stato esaudito: il rapper di Fiumicino ha annunciato due date programmate nella primavera. La prima, al Largo Venue di Roma, si terrà il 14 aprile mentre la seconda è prevista all’Alcatraz di Milano il 24 aprile.

Junior Cally, al secolo Antonio Signore, sta vivendo nell’adrenalina del successo del disco Ricercato, uscito il 6 settembre come seconda prova in studio dopo Ci Entro Dentro (2018). Il nuovo album lo ha portato a toccare tutte le principali città del Belpaese per l’instore tour di promozione.

Il suo ultimo singolo è Sigarette Rmx, un brano contenuto nel disco Ricercato e presentato in featuring con Emma Muscat. Nelle ultime settimane, inoltre, il rapper di Fiumicino ha lanciato il suo libro autobiografico Il Principe – È meglio essere temuto che amato uscito in libreria il 26 novembre ed edito da Rizzoli.

Nel suo libro e nel disco Ricercato, Junior Cally ha raccontato i suoi tormenti e la sua rinascita ma soprattutto la grande conquista del suo spazio nel mondo della musica.

Recentemente, inoltre, il rapper è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo di un’auto guidata da un suo amico: la voce di Tutti Con Me ha raccontato l’episodio in prima persona al suo pubblico su Instagram e ha ammesso di aver rischiato concretamente:

Ero in un’auto guidata da un mio amico, quando di punto in bianco la vettura che ci precedeva ha inchiodato. Il mio amico è riuscito a evitarla, ma poi abbiamo avuto l’incidente. Io la cinta non la metto mai e non so perché l’altra sera ce l’avevo, ma una su una cosa non ci sono dubbi, se l’altra sera non avessi indossato la cintura a quest’ora sarei morto. Il primo pensiero come sempre è stato verso i miei amici e fortunatamente siamo tutti vivi.

Junior Cally ha riportato tre costole incrinate e la frattura di una vertebra e ha pubblicato sui social una foto che lo mostra sulla barella dell’ospedale. “Dovrò stare con il busto per giorni ancora indefiniti”, ha scritto su Instagram, e nei giorni a seguire ha aggiornato i suoi fan per dimostrare di non avere mai perso la forza. Per esempio, ha annunciato di non veder l’ora di fare beneficenza: “ È sempre vero che c’è molto di peggio negli ospedali, e non vedo l’ora di poter tornare in forze per andare a fare beneficenza in giro per l’Italia. Lì fuori c’è sempre qualcuno che ha bisogno di una mano. Torno presto“.

La promessa è stata mantenuta e il rapper di Ferite nelle ultime ore ha dimostrato ai suoi fan di essere sempre pronto ed energico. Le prime date dei concerti di Junior Cally nel 2020 sono state annunciate con un post su Instagram al quale il rapper ha aggiunto: “Buoni propositi per il 2020, sarà un anno pazzesco. E questo è solo il ca**o di inizio” e subito sono piovuti i commenti dai follower che chiedono una data nella loro città, ma come dice lo stesso Junior è solo l’inizio.