Jovanotti vince un premio per il tour nelle spiagge ma non sarà a Sanremo 2020

Jovanotti vince un premio per il tour nelle spiagge, ma a Sanremo 2020 non ci sarà. L’artista di Oh, Vita! ha appena ricevuto un riconoscimento per la monumentale tournée che ha tenuto sugli arenili nel corso della passata stagione, con la conclusione che ha invece organizzato all’interno dell’Aeroporto di Milano Linate ancora in ristrutturazione.

Il premio arriva dalla rivista di settore Sound & Lite e riconosce l’impegno profuso dall’artista e dal suo staff per la realizzazione di un progetto che non era mai stato messo in opera, soprattutto per le difficoltà che ha comportato in termini ambientali.

L’esperimento, coraggioso, è invece andato a buon fine nonostante le diverse date rimandate a causa delle più disparate problematiche ambientali che sono emerse prima delle tappe del tour che ha dovuto sbarcare in nuove location, così da garantire lo spettacolo a tutti coloro che avevano acquistato il biglietto.

Il tour si è concluso con un evento sensazionale che l’artista ha tenuto all’Aeroporto di Linate, quando ancora era in fase di ristrutturazione. 100mila i presenti al concerto conclusivo del Jova Beach Party, che invece era partito con la prima tappa a Lignano Sabbiadoro del 6 luglio.

Jovanotti non sarà a Sanremo 2020

Tuttavia, Jovanotti non sarà a Sanremo 2020. La notizia non era ancora ufficiale, tant’è che è stata smentita in queste ore proprio da Fiorello, con il quale avrebbe dovuto dividere il palco. Non ci sarà quindi il duetto con Tiziano Ferro in Balla Con Me, che ha inserito nel suo ultimo album Accetto Miracoli.

“Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire”.

La smentita di Fiorello a Viva Asiago 10

Era infatti trapelato che Fiorello e Jovanotti avrebbero diviso il palco dell’Ariston per una serata speciale, nella quale era atteso anche Tiziano Ferro. Se sul cantautore di Latina non ci sono conferme né smentite, per Jovanotti arriva invece il no rivelato da Fiorello durante una delle puntate di Viva Asiago 10.

Gli ospiti confermati a Sanremo 2020

Tra gli ospiti confermati al Festival di Sanremo, rimane saldo il nome di Lewis Capaldi come primo ospite internazionale, con Al Bano che ha invece rivelato di essere uno degli ospiti italiani della prossima edizione insieme con Romina Power, com’era accaduto in una delle edizioni dell’era Conti. Le vallette al fianco di Amadeus potrebbero essere 10, ma ancora si attendono i nomi delle dame che prenderanno parte alla manifestazione condotta e diretta da Amedeo Sebastiani per la prima volta nella sua carriera.

Intanto, Jovanotti ha appena rilasciato il disco di cover che aveva anticipato con la rilettura di Luna di Gianni Togni. Lorenzo Sulla Luna è uscito il 30 novembre, a qualche mese da Jova Beach Party EP che invece aveva dedicato al tour nelle spiagge.

Il nuovo album tarderà ad arrivare, dal momento che Jovanotti si è messo a lavoro su nuova musica ma non intende tornare in tempi stretti. La produzione è ancora affidata a Rick Rubin, che ha preso parte anche a uno dei brani di Jova Beach Party EP e al disco di cover Lorenzo Sulla Luna.