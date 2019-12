Inutili i tentativi di cambiare offerta Iliad: replica ufficiale il 18 dicembre

Siamo ormai arrivati a fine 2019 ed in tanti si chiedono ancora quando sarà possibile cambiare offerta Iliad. Diversi clienti della compagnia telefonica francese, infatti, hanno dato immediatamente fiducia all’azienda, ma con l’arrivo sulla scena di nuovi piani, non sono isolati i casi di coloro che vorrebbero aggiornare il pacchetto di minuti e GB a propria disposizione senza dover cambiare numero. Questione che, come forse alcuni nostri lettori ricorderanno, abbiamo trattato non molto tempo fa.

L’ultima risposta di Iliad sulla prospettiva del cambio offerta

Una questione che, in sostanza, tiene banco da tanto tempo e che ancora oggi vede Iliad non ancora pronto a fare questo step dal punto di vista delle mosse di marketing dell’operatore qui in Italia. Tuttavia, un recente riscontro fornito all’interno della propria pagina Facebook sembra aprire una porticina sotto questo punto di vista. Nessuna menzione sui tempi, ma quantomeno la mancata chiusura alla suddetta prospettiva che rappresenta per tanti un punto di partenza.

In questo senso, Iliad ha replicato ad una domanda chiara di un cliente con la seguente presa di posizione: “Al momento purtroppo la funzione di upgrade dell’offerta non è disponibile. Il nostro team sta lavorando per attivare questa funzione il prima possibile“. Staremo a vedere quanto si dovrà attendere per fare questo passo, ma è chiaro che aprire a questo scenario possa essere già di suo una buona notizia. Magari accelerando le tappe viste le pressioni del pubblico.

Sarà interessante scoprire l’approccio dell’operatore alla questione nello scorcio iniziale del 2019, soprattutto alla luce delle mosse dei suoi competitor. A partire da quelli più “vicini”, come nel caso di Wind Tre. Siamo davvero agli sgoccioli, prima che Iliad consenta di cambiare offerta ai propri clienti? Restate aggiornati sulle nostre pagine per saperne di più una volta per tutte.