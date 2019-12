In ReAle di J-Ax c’è Enrico Ruggeri: tracklist e duetti del nuovo album

In ReAle di J-Ax c’è un duetto con Enrico Ruggeri e non sarà l’unico del disco. Ad annunciare il featuring con il collega italiano è lo stesso J-Ax attraverso un post sui social nel quale svela la presenza di una leggenda della musica italiana nel suo prossimo progetto discografico di inediti.

“Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in

dischi di platino, biglietti venduti e sostegno della critica. Per

me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una

leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco.

Grazie Enrico per aver collaborato a REALE, il tuo aiuto è stato

indispensabile”, è il messaggio del rapper a proposito dell’uscita di ReAle e dei contenuti ai quali ha lavorato negli scorsi mesi.



ReAle verrà rilasciato il prossimo 24 gennaio. Al suo interno, in versione rimasterizzata, troveremo due pezzi già rilasciati: Ostia Lido, il tormentone della scorsa estate, e Tutto Tua Madre, il brano che J-Ax ha voluto dedicare alla nascita di suo figlio Nicolas.

Lo “zio” d’Italia è infatti divenuto di recente papà del suo primogenito e J-Ax ha voluto condividere questa gioia anche attraverso la musica con un pezzo dedicato al suo bimbo.

Nella tracklist di ReAle ci saranno 16 canzoni più due bonus track. I titoli sono stati annunciati oggi.

1. Mainstream (la scala sociale del rap)

2. Supercalifragili

3. Quando Piove, Diluvia

4. Beretta

5. Pericoloso

6. La mia Hit

7. Siamesi

8. Reale

9. Cristoforo Colombo

10. Fiesta!

11. Cuore a Lato

12. Per sempre nell‘83

13. Redneck

14. Il Terzo Spritz

15. Sarò Scemo

16. A Me Mi

Le bonus track sono invece le due canzoni già note al pubblico, presenti in ReAle in versione rimasterizzata, ovvero:

Ostia Lido (Remastered)

Tutto Tua Madre (Remastered)

Contestualmente, J-Ax ha annunciato il nome del primo ospite al suo fianco in questo nuovo capitolo discografico che, nel nuovo anno, lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia.

Si parte con il GalAx del 22 gennaio 2020 al Blue Note di Milano, per proseguire con un lungo instore tour promozionale al via il 24 gennaio da Marcianise. Stando alle date al momento note, l’instore tour proseguirà fino al 16 febbraio, quando è in programma l’ultimo degli incontri al negozio Mondadori Megastore di Arese (Milano).

Qui sotto tutte le date.

L’instore tour di J-Ax

24 gennaio Marcianise (Ce), Mondadori Megastore – CC Campania

25 gennaio Pontecagnano Faiano (Sa), La Feltrinelli – CC Maximall

27 gennaio Ascoli Piceno, Unieuro – CC Città delle Stelle

28 gennaio Ravenna, Unieuro – CC ESP

29 gennaio Milano, La Feltrinelli (Piazza Piemonte)

30 gennaio Misterbianco (Ct), La Feltrinelli – CC Centro Sicilia

31 gennaio Carini (Pa), La Feltrinelli – CC Centro Sicilia CC Poseidon

1 febbraio Roncadelle (Bs), Euronics – Giunti al Punto – CC Elnos Shopping

2 febbraio Perugia, Mediaworld – CC Collestrada

3 febbraio Bari, La Feltrinelli – CC Mongolfiera Santa Caterina

4 febbraio Orio al Serio, La Feltrinelli – Giunti al Punto – Unieuro

5 febbraio Nichelino (To), Euronics – Giunti al Punto – CC i Viali Shopping Park

6 febbraio Sesto Fiorentino, Euronics – Centro Sesto

7 febbraio Rizziconi (Rc), Giunti al Punto – CC Porto degli Ulivi

8 febbraio Modena, Conad – CC La rotonda

13 febbraio Guidonia (Roma), Euronics – Librerie Coop – CC Tiburtino

14 febbraio Castelfranco Veneto, Giunti al Punto – CC I Giardini del Sole

15 febbraio casale Monferrato (Al), Unieuro – CC La Cittadella

16 febbraio Arese (Mi), Mondadori Megastore – Media World