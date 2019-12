In dirittura d’arrivo EMUI 10 stabile per 14 smartphone Huawei e Honor: la lista del 18 dicembre

Altra giornata estremamente importante per tantissimi utenti che sono in attesa di una svolta, a proposito del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10 per modelli Huawei e Honor. Dopo aver analizzato il secondo blocco di device che si appresta a fare questo step, secondo le informazioni portate alla vostra attenzioni pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi 18 dicembre tocca tornare nuovamente sul firmware stabile. Il motivo? La svolta è dietro l’angolo per almeno 14 modelli secondo quanto trapelato.

Gli smartphone Huawei e Honor ad un passo da EMUI 10 stabile

Un contributo interessante sotto questo punto di vista ci è stato offerto da Huawei Central, fonte autorevole che ci ha elencato i dispositivi prossimi a questo step. In particolare, ad un passo dalla stabile di EMUI 10 sarebbero i vari Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Mate 20 X 5G, Mate RS Porsche Design, Nova 4e, Enjoy 10 Plus, Enjoy 9s, Maimang 8, Maimang 7, Honor 20i e Honor 10 Youth Edition.

Insomma, un bel regalo di Natale, soprattutto per coloro che pensavano potesse volerci più tempo per questi dispositivi. Una piccola nota a margine, però, è necessaria. Parlare di versione stabile di EMUI 10, significa focalizzarci su un pacchetto software probabilmente privo di grossi problemi, ma che allo stesso tempo in un primo tempo vedrà la luce solo su HiCare. Sarà fondamentale in questa fase individuare o meno eventuali bug.

Solo quando sarà chiara la situazione, si potrà procedere con il download dell’aggiornamento definitivo impostato su EMUI 10 per i 14 smartphone Huawei e Honor menzionati oggi 18 dicembre. Ovviamente via OTA. Stando agli ultimi rumors raccolti, l’avvio del rollout per la stabile dovrebbe scattare su questi modelli a partire dal mese di gennaio. Ritenete plausibile uno scenario di questo tipo, a fine 2019, dopo le ultime notizie trapelate sul fronte upgrade? Fatecelo sapere.