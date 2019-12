Il trailer di ZeroZeroZero, da febbraio 2020 su Sky: prime immagini inedite della Narcos di Saviano e Sollima

Il trailer di ZeroZeroZero mostra le prime immagini inedite di uno dei titoli originali di Sky più attesi nel 2020, insieme a Diavoli e The New Pope. Un racconto dei meccanismi del narcotraffico globale girato in tre continenti e recitato in sei lingue, in quasi un anno di riprese.

Diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra – La Serie e il film Suburra, e tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano edito da Feltrinelli, la serie è ambientata tra America, Europa e Africa), con un cast internazionale che dà vita ad un racconto criminale in inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo.

Gli otto episodi, di cui si può vedere un antipasto nel primo trailer di ZeroZeroZero diffuso da Sky, andranno in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic dal 14 febbraio 2020.

Il trailer di ZeroZeroZero mostra il filo conduttore della serie: la ricostruzione degli intrecci alla base di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma tutti legati dalla volontà di diventare leader nel commercio illegale della cocaina. Le mafie italiane come i cartelli messicani, ma anche i businessman americani, si contendono il controllo delle rotte del narcotraffico, facendosi la guerra in modo spietato.

Le immagini del trailer di ZeroZeroZero sembrano anticipare una Narcos dal respiro più ampio capace di tracciare i collegamenti tra il Messico e Gioia Tauro, le relazioni tra uomini d’affari e sicari, le connessioni ad alto tasso di rischio tra produttori, acquirenti e distributori della merce più ricercata e proficua al mondo, un traffico che “fa girare l’economia mondiale“.

ZeroZeroZero | Il trailer "Sai perché non perderemo soldi in questo? Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l'economia mondiale" Un viaggio di un carico di cocaina attraverso tre continenti nella nuova produzione originale Sky diretta da Stefano Sollima OfficialPage e tratta dal romanzo di Roberto Saviano. #ZeroZeroZero Pubblicato da Sky Atlantic Italia su Mercoledì 18 dicembre 2019

Il racconto di un fenomeno criminale dalla dimensione intercontinentale e il cast internazionale ne fanno una serie destinata al pubblico di tutto il mondo: Andrea Riseborough (Morto Stalin se ne fa un altro, La battaglia dei sessi) e Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In treatment) sono i protagonisti di ZeroZeroZero insieme a Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story).

Sollima non si limita a dirigere ma è anche il creatore della serie insieme ai capo-sceneggiatori Leonardo Fasoli (con cui ha già lavorato in quanto scrittore di Gomorra la Serie) e Mauricio Katz (The Bridge, Niño Santo). Tra gli sceneggiatori anche Max Hurwitz (Hell on Wheels, Manhunt: Unabomber) e Maddalena Ravagli (che in coppia con Fasoli ha lavorato a Gomorra la Serie e Maltese – Il romanzo del Commissario). Il primo episodio basato è stato scritto dagli stessi Fasoli e Sollima con Stefano Bises e l’autore del libro Roberto Saviano. Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan) affiancano Sollima alla regia.

La nuova serie Sky Original è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV che ne cureranno la distribuzione internazionale.