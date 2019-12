Il nuovo trailer di The Walking Dead Saints and Sinners porta gli zombie nella realtà virtuale

Si chiama The Walking Dead Saints and Sinners l’ultimo feticcio videoludico di tutti gli appassionati del franchise nato dalla matita di Robert Kirkman. L’universo post apocalittico conosciuto prima nei fumetti e poi nella serie TV di AMC – arrivata alla sua decima stagione, di ritorno a febbraio con il secondo ciclo di episodi – è infatti pronto a mordere ancora una volta il mondo in pixel e poligoni, incarnandosi in un interessante progetto pensato per sfruttare le bellezze della realtà virtuale. Assai diverso quindi dalle avventure grafiche di Telltale Games o dallo sfortunato shooter di Overkill.

La trama, ambientata tra le strade di New Orleans, è scritta in collaborazione con lo stesso Kirkman, per una “putrida” avventura che ci chiamerà a reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza della nostra comunità. Gli sviluppatori di Skydance e il publisher Skybound Games promettono poi tanta azione grazie all’utilizzo di diverse mosse per il combattimento corpo a corpo e di una nutrita selezione di armi da fuoco, così da avere la meglio su non morti e sciacalli in un mondo ormai devastato dall’epidemia. Il tutto, come dicevamo, da vivere in realtà virtuale su PlayStation VR – visore compatibile con PS4 – e Oculus Quest.

Non solo, l’ultimo trailer di The Walking Dead Saints and Sinners pubblicato pochi istanti fa su YouTube dagli sviluppatori – e riportato dal sito GamingBolt – mette sul piatto le diverse edizioni del videogame che andranno ad approdare sugli scaffali. Abbiamo naturalmente la versione base, che include il gioco e un revolver per chi effettua il pre-order, la Tourist Edition, che comprende diversi progetti per armi, e a chiudere la Tower Edition, che comprende tutti i bonus delle versioni precedenti, più alcuni bonus fisici, come uno zaino, una torcia, una chiavetta USB da 16 GB, delle cartoline e spillette. Per quanto riguarda l’uscita, il nuovo videogioco di The Walking Dead è atteso su PSVR il 23 Gennaio 2020 e su Oculus Quest entro la fine dell’anno prossimo.