Grandi novità Fortnite con l’aggiornamento 11.31: tutti i contenuti ufficiali del 18 dicembre

Che Fortnite sia il fenomeno del gaming degli ultimi anni non è di certo un segreto. In particolare, lo shooter costruttivo realizzato da Epic Games è giocatissimo in multiplayer online, soprattutto grazie ad una Battaglia Reale carica di contenuti e costantemente aggiornata, ed in cui giocatori di tutto il mondo possono sfidarsi in solitaria o in team per sopravvivere in una enorme isola dalle location più svariate. Non a caso, anche oggi, 18 dicembre 2019, nel videogioco è approdato un nuovo aggiornamento gratuito. Si tratta dell’update 11.31, che rinnova il Capitolo 2 su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobile iOS e Android. Lo stesso di cui andiamo ora a scoprire tutti i contenuti ufficiali, pubblicati dal team di sviluppo sul sito istituzionale.

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

Aggiornamento 11.31 di Fortnite: le novità Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

L’aggiornamento 11.31 di Fortnite interessa prima di tutto la Battle Royale, che va ad accogliere il cosiddetto Laboratorio della Battaglia. Con questa feature possiamo impostare a nostro piacimento le regole, il bottino e tante altre diverse condizioni per creare una partita personalizzata, in cui invitare fino a 15 amici dalla nostra lista o scegliendo il matchmaking pubblico. Per quanto riguarda la Modalità Creativa, invece, il team di sviluppo americano ha aggiunto una piccola novità per il Parco Giochi, ora del tutto integrato: vi basterà selezionare “Gioca” anziché “Crea” per giocare mappe creative con gli amici.

Passando a Fortnite Salva il Mondo, troviamo le novità più golose messe sul piatto dai ragazzi di Epic il 18 dicembre. La prima è uno sconto del 50% sull’acquisto del Pacchetto Fondatore, valido fino a 17 gennaio 2020. Lo stesso pacchetto per cui ora sono di nuovo disponibili gli aggiornamenti, per passare al pacchetto Super Deluxe ed Edizione Limitata. Arriva pure una nuova sfida natalizia per l’evento Frostnite, Territorio Ghiacciato, che sarà disponibile il 19 Dicembre alle ore 7:00 italiane. Completandola con successo potrete andrete a sbloccare l’Albero di luce, una nuova arma che crea una scarica di luce stordente ogni otto colpi. Attivando il Doppio Squarcio si andranno sia a danneggiare che respingere gli avversari.

Non solo, sempre in Fortnite Salva il Mondo entra in gioco Kurohomura di Battle Breakers, altro gioco di Epic Games lanciato di recente. Il personaggio bonus si sblocca raggiungendo il livello 50. Di ritorno pure il fucile d’assalto Nota Dolente e il Negozio Lama, che sarà aggiornato a sorpresa con diversi oggetti speciali. Cosa ne pensate dei contenuti dell’aggiornamento 11.31? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto o parliamone insieme nella grande community italiana del titolo su Facebook, Fortnite Italia Group.