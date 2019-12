Esce il nuovo album live di Alessandra Amoroso 10, IO, NOI in streaming dal 24 dicembre

Arriva il nuovo album live di Alessandra Amoroso. 10, IO, NOI sarà disponibile in streaming a cominciare dal 24 dicembre, subito dopo la messa in onda del concerto che è in programma il 23 dicembre su Italia1.

L’arrivo del nuovo album live di Alessandra Amoroso

Com’è noto, i concerti che Alessandra Amoroso ha tenuto nel corso della scorsa stagione sono stati registrati e saranno trasmessi nello speciale che sarà trasmesso nella serata dell’antivigilia di Natale e in prima serata. L’album in uscita conterrà 20 tracce.

L’annuncio dell’album live, che conterrà i brani portati in concerto, arriva direttamente dai suoi canali social, nei quali ha dichiarato.

In questo 2019 che ormai sta per terminare ho avuto la possibilità di percorrere tutta Italia, da Nord a Sud (Isole comprese!) per festeggiare questi 10 anni con voi che mi avete sostenuta, ascoltata, capita, amata rendendo speciale la mia vita! Da martedì 24 dicembre, dopo la messa in onda del concerto su Italia 1, sarà possibile (se vi va) ascoltare in streaming il disco con il nostro live; 20 tracce scelte tra quelle del #10tour, registrate ognuna in una regione diversa. Il disco si intitolerà 10, IO, NOI: il titolo vuole racchiudere tutto il senso di questa avventura in musica e di questo abbraccio lungo quanto tutta l’Italia. Come ho detto spesso in questo viaggio mi avete restituito tanti pezzettini di felicità e non potevo non condividerla ancora una volta con voi. #10IONOI

Il debutto di 10 nel 2018

Il viaggio di 10 è iniziato con il rilascio di La Stessa, singolo che ha riservato al giorno del suo compleanno e con il quale ha lanciato la sua nuova prova sulla lunga distanza che ha pubblicato il 5 ottobre 2018. Dall’album, Alessandra Amoroso ha anche estratto Trova Un Modo e Forza e Coraggio, dei quali ha anche pubblicato i video ufficiali.

Alessandra Amoroso è stata in tour in tutta Italia a cominciare dal mese di marzo, raggiungendo tutta l’Italia e anche le Isole. L’artista ha tenuto un concerto anche in Sardegna, all’Arena Fiera di Cagliari, dove hanno suonato anche Vasco Rossi e Laura Pausini con Biagio Antonacci.

L’artista è anche tornata in radio in estate con i Boomdabash, contribuendo a rendere Mambo Salentino una tormentone estivo che è stato premiato anche all’Arena di Verona nel corso di RTL 102.5 Power Hits Estate.

Alessandra Amoroso aveva anche dichiarato di volersi prendere una lunga pausa dalla musica per dedicarsi alla sua famiglia e all’ascolto di nuova musica, che potrebbe rilasciare nel corso delle sue prossime stagioni musicali.

Qui di seguito, la scaletta dei concerti di Alessandra Amoroso per il supporto di 10, suo ultimo album di inediti.