Cosa fare se Gboard non funziona e continua ad interrompersi? L’aggiornamento è servito

Gboard non funziona ancora per tutti. La tastiera di Google, da ieri 17 dicembre, è interessata da numerose anomalie e crash improvvisi. In pratica è impossibile digitare un normale testo dal telefono e la cosa è senz’altro molto limitante per tanti utilizzatori di uno smartphone Android. Solo 24 ore abbiamo fornito una serie di rimedi utili proprio per superare questo bug, auspicando tuttavia una soluzione definitiva ed ufficiale da parte di Mountain View. Questa è arrivata in veste di un nuovo aggiornamento sul Play Store.

Per tutti coloro ai quali Gboard non funziona ancora oggi 18 dicembre e per chi dunque continua a vedere la tastiera interrompersi, l’unica cosa da fare è procedere all’aggiornamento della relativa app. Aprendo il Play Store da dispositivo mobile, probabilmente, tra gli avvisi di update disponibili, i nostri lettori troveranno appunto quello dedicato a Gboard. In caso contrario, si potrà pure procedere manualmente all’adeguamento in questione, verificando e installando l’ultima versione disponibile a questo collegamento.

Sono state raccolte già una serie di testimonianze secondo le quali, appunto, la Gboard ha ripreso a funzionare proprio a seguito dell’ultimo aggiornamento della relativa app, senza alcun altra procedura effettuata (tra quelle consigliate precedentemente c’era la cancellazione dei dati cache della tastiera). La nuova versione non occuperà più di qualche MB sul telefono ma servirà a risolvere le anomalie di troppo delle ultime ore.

Dato il grave problema con la Gboard non funzionante per svariate ore, gli sviluppatori al soldo di Mountain View non potevano che essere repentini nella soluzione da fornire agli utenti in tutto il mondo. La fatica degli esperti è in effetti giunta sul Play Store nella tarda serata di ieri 17 dicembre ma forse in tanti avranno provveduto all’update solo in questo mercoledì. Sperando che la tastiera non manifesti nuove anomalie, tutti potranno continuare ad utilizzarla senza il rischio di nuovi arresti improvvisi.