Britney Spears contro gli hater: “Non dovete esprimervi per forza, siate buoni almeno per Natale”

L’odio social non discrimina nessuno e l’ultimo post della popstar Britney Spears contro gli hater dimostra che ormai tutti si sentono in diritto di offendere il prossimo senza badare alle conseguenze.

Il casus belli è stato un video pubblicato dalla voce di Womanizer su Instagram nel quale mostrava gli addobbi natalizi della sua abitazione. Alcuni follower si sono scatenati contro di lei per deriderla sul suo aspetto fisico e non sono mancati commenti come: “Guardate come si è ridotta”, “Sei andata fuori di testa” e altri che non riporteremo per ovvie ragioni.

Al giorno d’oggi, a quanto pare, ogni VIP deve rassegnarsi al fatto che la popolarità è anche un contenitore che attira a sé gli odiatori seriali, ovvero quelle persone che dal loro account si sentono in diritto di esercitare in modo compulsivo e morboso un vero e proprio atteggiamento da cyberbullismo per sfogare la propria frustrazione e il proprio disagio.

Il fenomeno, non a caso, è sempre più oggetto di dibattiti e convegni anche in termini scientifici e giuridici dal momento che molto spesso il cyberbullismo ha portato a gravi conseguenze. In Italia, per esempio, era accaduto alla cantante Emma Marrone con gli hater che erano arrivati ad augurarle la morte per via delle sue posizioni politiche specialmente sul tema immigrazione.

La replica di Britney Spears contro gli hater è arrivata nelle ultime ore con un nuovo post su Instagram, un video in cui la popstar ha aggiunto una didascalia rivolta inevitabilmente a chi passa il tempo a offendere il prossimo sui social:

Buone vacanze amici! Amo condividere tutto con voi ma a volte è veramente difficile continuare a farlo perché le persone dicono le cose più cattive. Se non vi piace un post, tenetevelo per voi e al massimo non seguite più quella persona. Non vi è alcuna ragione per dover sempre parlare, dire cattiverie e bullizzare le persone. Stiate sereni e contenti in queste feste.

In sua difesa è intervenuto anche il fidanzato Sam Asghari, che in un commento ha aggiunto:

È così semplice attaccare virtualmente e nascondersi dietro i propri cellulari così da poter scrivere commenti cattivi, ma quando li si incontra faccia a faccia, all’improvviso, nella vita reale si comportano come se fossero dei grandissimi fan e addirittura ti chiedono anche una fotografia.

Nel mese di aprile Britney Spears si era sottoposta a un ricovero a seguito di un forte stato di stress psicologico causato dalle precarie condizioni di salute del padre.

Non erano mancati, anche in quel caso, gli episodi di speculazione e inevitabilmente avevano fatto la loro comparsa gli hater più accaniti, che anche oggi non si tirano indietro dal rispolverare i problemi personali della popstar come strategia di attacco.

L’invettiva di Britney Spears contro gli hater si aggiunge a quella di Madonna dell’estate: la material girl si trovava sotto attacco da parte delle schiere più bigotte e misogine del mondo social, e per questo aveva pubblicato un post in cui mandava esplicitamente a farsi benedire tutti gli utenti che l’avevano offesa.