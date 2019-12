Al commento omofobo contro Tiziano Ferro risponde Mara Venier: “L’amore non ha sesso”

Un commento omofobo contro Tiziano Ferro si legge sul profilo Instagram di Mara Venier, che risponde in modo schietto ma pacato ed educato.

L’artista di Latina è stato ospite di Domenica In la scorsa domenica. Ha ripercorso la sua carriera attraverso successi, duetti indimenticabili, concerti negli stadi e collaborazioni ma anche ospitate al Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro ha poi raccontato la sua vita privata e la proposta di matrimonio di Victor Allen, suo attuale marito. I due si sono sposati questa estate con una doppia cerimonia e l’artista ha mostrato con orgoglio la sua fede da uomo felice di poter mettere su una famiglia tutta sua.

Tuttavia qualcuno ha trovato fuori luogo l’ospitata di Tiziano Ferro su Rai1, nel primo pomeriggio e non ha esitato ad esprimere perplessità sui social di Mara Venier, la conduttrice del programma.

“Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad uno omosessuale. In altri periodi dell’anno ok”, ha commentato un utente sotto il selfie che ritrae Tiziano Ferro e Mara Venier, scattato in occasione dell’intervento del cantante su Rai 1. Tiziano Ferro è omosessuale, lo ha comunicato lui stesso ai fan e ha coronato quest’anno il suo sogno d’amore sposando il compagno Victor.

Americano, Tiziano Ferro ha conosciuto Victor in modo casuale, durante una giornata lavorativa in America che avrebbero dovuto portarlo a rilasciare un singolo, mai pubblicato. Tiziano Ferro ha conosciuto il suo attuale marito mentre vagava alla disperata ricerca di un caffè, imbattendosi in un dipendente dell’azienda che lo ospitava.

Proprio a Victor, Tiziano Ferro ha chiesto indicazioni su un luogo in cui consumare un caffè degno di tale nome. Victor ha colto l’occasione per invitarlo fuori a prenderlo insieme il famoso caffè.

Da una pausa breve, l’incontro è divenuto una cena, una cena molto fortunata per entrambi che li ha condotti verso l’altare.

Tre gli anni di fidanzamento di Tiziano Ferro con Victor, conseguenti al trasferimento a Los Angeles per vivere la sua storia d’amore che lo ha portato a pronunciare il “sì” sia in America che a Sabaudia (Latina) in estate.

Mara Venier si è commossa insieme a Tiziano Ferro, nell’ascoltare i suoi numerosi racconti. Con lui ha riso e pianto, ha scherzato all’interno di un pomeriggio in compagnia di vecchi amici e non ha esitato a rispondere in modo schietto ma inattaccabile, con l’educazione e la correttezza che la contraddistingue nel momento in cui ha letto il commento omofobo contro di lui.

La “zia” d’Italia ha risposto all’utente che l’aveva invitata a riflettere sulla scelta di un periodo diverso per l’accoglimento di un omosessuale in Rai, ricordando che l’amore vero non ha sesso e non ha neanche un periodo adatto per parlarne. “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno!!!Perché l’amore non ha sesso…!!!”, le parole di Mara Venier.

Tiziano Ferro è stato il protagonista di una lunga e profonda intervista a Domenica In lo scorso 15 dicembre e ha raccontato anche il suo esordio musicale, la sua amicizia con l’autore Roberto Casalino ed episodi particolari della sua adolescenza. Ve l’abbiamo raccontata qui.