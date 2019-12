Uno squillo anche per Huawei Mate 10 il 17 dicembre: nuovo aggiornamento B330 disponibile

Segnali importanti anche per Huawei Mate 10 a partire da oggi 17 dicembre. Dopo una lunga attesa, infatti, anche lo smartphone lanciato sul mercato a fine 2017 sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento B335, quello che a conti fatti introduce su questi modelli la patch di ottobre. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricorderanno che di recente sulle nostre pagine abbiamo trattato il medesimo pacchetto software per il Mate 10 Pro. Dalle informazioni raccolte fino a questo momento, le differenze dovrebbero essere minime.

Cosa contiene la B335 per Huawei Mate 10

La conferma del fatto che l’aggiornamento in questione sia disponibile per Huawei Mate 10 è giunta proprio questa mattina attraverso il sito Huawei Central. Nonostante alcune notifiche apparse via OTA agli utenti ci parlino di un firmware che potrebbe pesare fino a 4 GB, non aspettatevi una rivoluzione nel momento in cui porterete a termine il suo download. Da un po’ di mesi a questa parte, infatti, tali patch sembrano essere cumulative, arrivando ad includere diversi dati.

La stessa fonte, però, ci fornisce un’anticipazione molto interessante per tutti coloro che sono ancora legati allo stesso Huawei Mate 10. Quello descritto oggi, infatti, dovrebbe essere l’ultimo upgrade ufficiale prima che si possa toccare con mano una volta per tutte EMUI 10. Solo rumors per ora, ma considerando il fatto che da un po’ di settimane a questa parte siano partiti i test sul più atteso tra gli aggiornamenti, uno scenario come quello appena descritto è tutt’altro che utopistico.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda, in attesa di comprendere le prime reazioni da parte di coloro che nei prossimi giorni avranno modo di testare una volta per tutte l’aggiornamento B335 a bordo del proprio Huawei Mate 10. Avete già ricevuto la notifica per procedere con il download via OTA?