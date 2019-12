Una bazzecola il prezzo del Huawei P30 Lite con Vodafone: meno di 2 euro al mese

Un Huawei P30 Lite con Vodafone nella soluzione rateale potrebbe essere ricordato come il vero affare di questo Natale 2019. L’operatore rosso conosce bene l’appeal di questo telefono di fascia media e proprio per questo motivo ha appena fatto partire una campagna specifica per la sua vendita in abbonamento presso i clienti. Succede così che il device raggiunge un minimo storico per il suo valore commerciale, mai toccato prima.

Gli interessati all’ultimissima proposta del vettore sono naturalmente i già clienti, selezionati secondo parametri non certo rivelati dall’ufficio commerciale dell’azienda.Molti utenti, dunque, proprio in questa mattinata del 17 dicembre, hanno ricevuto un gradito regalo: la proposta di acquistare il Huawei P30 Lite con Vodafone al costo di 1,99 euro al mese.

Mentre altri operatori mantengono il pagamento rateale proprio del P30 Lite con esborso mensile tra i 4 e i 5 euro, Vodafone ha deciso di spingere la valutazione di questo telefono decisamente verso il basso, proponendolo pochissimo al di sotto dei 2 euro appunto.

Solo chi ha ricevuto il nuovo SMS con la proposta del Huawei P30 Lite con Vodafone a 1,99 euro al mese può aspirare ad avere il telefono a queste condizioni agevolate. Proprio il messaggio inviato nella giornata odierna andrà presentato presso un punto vendita Vodafone per ottenere, appunto, i device. Attualmente questo è venduto, in una soluzione unica presso molto store online, al costo di circa 250-260 euro. La proposta dell’operatore, al contrario, consente di averlo a circa 60 euro complessivi, considerando pure l’assenza di nessun anticipo iniziale. Resta tuttavia il vincolo con il vettore per i prossimi due anni e mezzo che magari potrebbero non far felici molti, pure in vista di qualche rimodulazione plausibile in un arco temporale così vasto. Resta dunque al singolo utente la corretta valutazione, sulla base delle specifiche esigenze, sull’accettare o meno la promozione.