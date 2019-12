Tutti I Miei Sbagli è il nuovo singolo dei Subsonica feat. Motta da Microchip Temporale

Il nuovo singolo dei Subsonica è Tutti I Miei Sbagli, questa volta con Motta. Il brano è in radio dal 20 dicembre dopo il rilascio di Il Mio DJ con Achille Lauro, che ha aperto la nuova era discografica del gruppo capitanato da Samuel Romano.

Il brano, uno degli storici del loro repertorio, fa parte della riedizione di Microchip Emozionale che hanno rilasciato nel mese di novembre e che hanno dedicato ai primi 20 anni dal rilascio dell’album. Nella tracklist, si contano esclusivamente collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani, tra i quali compare anche il nome di Elisa.

Il nuovo album sarà anche portato sui palchi dei club italiani per il tour che hanno già annunciato e che terranno a cominciare dai prossimi mesi. Queste le date già ufficiali per la prossima tournée dei Subsonica.

Le date dei concerti dei Subsonica nei club

5 marzo 2020 @ Padova | Hall – SOLD OUT

6 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox – SOLD OUT

7 marzo 2020 @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club

11 marzo 2020 @ Perugia | Afterlife

12 marzo 2020 @ Firenze | Tuscany Hall

14 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – SOLD OUT

15 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

19 marzo 2020 @ Napoli | Common Ground

20 marzo 2020 @ Mosciano Stazione (TE) | Pin Up

21 marzo 2020 @ Modugno (BA) | Demodè Club

25 marzo 2020 @ Roma | Atlantico

27 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox – NUOVA DATA

28 marzo 2020 @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

31 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – NUOVA DATA

3 aprile 2020 @ Senigallia (AN) | Mamamia

4 aprile 2020 @ Marghera (VE) | Rivolta – NUOVA DATA

8 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

9 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

Il rilascio di Microchip Temporale ha fatto seguito alla pubblicazione del loro ultimo album di inediti, che hanno concepito a seguito della reunion del gruppo, avvenuta alla conclusione dei progetti da solisti che hanno condotto durante la pausa.

Il nuovo album è stato portato anche in tour nei palasport, a qualche mese dalla sua pubblicazione, ma i concerti sono continuati anche in estate con le date che hanno condotto fino al mese di ottobre e nelle quali hanno anche compreso un omaggio proprio a Microchip Emozionale, sfruttando la ricorrenza della doppia decade.

L’annuncio di Microchip Temporale è quindi arrivato a sorpresa, dal momento che il gruppo non aveva accennato a un progetto di così ampio respiro e nel quale sarebbero stati coinvolti anche tanti artisti del panorama musicale italiano.

Secondo indiscrezioni, i Subsonica sarebbero anche tornati in studio per la realizzazione di un nuovo album, che potrebbero rilasciare già nel 2020. Certo il ritorno in studio di Samuel come solista, pronto a dare un seguito a Il Codice Della Bellezza.

Samuel viene inoltre dall’esperienza a X Factor, nella quale ha ricoperto il ruolo di giudice. Arrivato in finale con i Sierra, Romano si è classificato al terzo posto assoluto ma nel suo percorso non è stato esente da critiche, che ha allontanato facendo parlare la sua competenza in materia.

In attesa del videoclip ufficiale di Tutti I Miei Sbagli, vi lasciamo con il testo e l’audio del secondo estratto da Microchip Temporale.

Testo Tutti I Miei Sbagli dei Subsonica feat. Motta