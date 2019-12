Toto Sanremo 2020, tra i Big smentito Matteo Bocelli ma Arisa è (quasi) ufficiale

Non ci sarà Matteo Bocelli al Festival di Sanremo 2019. Il figlio di Andrea Bocelli smentisce ufficialmente la sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana con un post sui social.

Ringrazia tutti coloro che hanno mostrato interesse nei suoi confronti ma smentisce le voci emerse sul web a proposito della sua presenza, in gara nella categoria dei Campioni. Matteo Bocelli non ci sarà, almeno non nel 2020. Nelle prossime edizioni della kermesse canora, chissà.

“Vorrei davvero ringraziare per l’entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori ma devo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al Festival di Sanremo 2020”, ha scritto Matteo Bocelli sui social nell’inviare un in bocca al lupo a tutti coloro che invece dovranno disputare la kermesse canora, con la speranza di poterne fare parte un giorno, ma sicuramente non il prossimo anno.



“In bocca al lupo a tutti i partecipanti e spero un giorno di poterne far parte anche io!”, ha concluso.

I giochi ormai sono fatti: l’elenco dei 22 è nelle mani di Amadeus che ha chiuso definitivamente la lista dei Campioni. Il Toto Sanremo 2020 continua e proseguirà per qualche settimana in più questa volta. L’annuncio dei nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020 è infatti in programma per il 6 gennaio, in ritardo rispetto alle scorse edizioni.

In passato, infatti, il cast dei Campioni è sempre stato annunciato nel mese di dicembre, ancor prima delle vacanze natalizie. Questa volta per sapere in via ufficiale i nomi dei partecipanti bisognerà invece attendere l’Epifania. Nella calza troveremo i nomi dei 22 prescelti per l’edizione numero 70 di Sanremo.

Nell’attesa non mancano indiscrezioni sui cantanti e sulle canzoni in gara. Se Matteo Bocelli smentisce la sua presenza nel cast dei Campioni, non lo fa Arisa, il cui nome emerge con insistenza ultimamente.

A OM risulta che sia stato preso tra i Big un artista appartenete all’etichetta Sugar Music e il nome del fortunato che avrà la possibilità di giocarsi un’occasione importante sul palco del Teatro Ariston di Sanremo porta a quello di Arisa.

Dopo il cambio di etichetta discografica, con il passaggio da Warner Music a Sugar Music, Arisa potrebbe quindi far ritorno nella città dei fiori per presentare il suo nuovo pezzo al Festival della Canzone Italiana. Tra gli autori del pezzo, ne figura uno dei più apprezzati del panorama nostrano.

Per Arisa significherebbe l’avvio di un nuovo capitolo musicale all’interno del nuovo percorso discografico intrapreso con Sugar Music. L’artista ha già rilasciato un disco con la nuova etichetta, Una Nuova Rosalba In Città, publicato lo scorso 8 febbraio 2019, in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo.

A Sanremo 2019 Arisa aveva presentato il brano Mi Sento Bene, apprezzato da pubblico e critica al punto da raggiungere l’ottavo posto nella classifica di gradimento finale. Il singolo ha anticipato la pubblicazione dell’album, arrivato a tre anni dalla pubblicazione di Guardando Il Cielo. Con il cui brano omonimo Arisa aveva partecipato al Festival di Sanremo 2016.

Il 2020 potrebbe significare per Arisa una nuova partecipazione a Sanremo ma si attende l’annuncio ufficiale del prossimo 6 gennaio.

Ricordiamo che il Festival andrà in scena dal 4 all’8 febbraio, in diretta su Rai1. Per quanto riguarda i giovani in gara nella categoria delle Nuove Proposte, li conosceremo in diretta su Rai1 giovedì 19 dicembre.