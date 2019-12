The Race – Corsa Mortale, su Sky Atlantic dal 17 dicembre la serie distopica con Sean Bean e Adam Brody

The Race – Corsa Mortale arriva su Sky Atlantic in prima serata dal 17 dicembre: la serie originale Sky ambientata in un futuro distopico debutta in prima serata sul canale 110 ed è disponibile anche in streaming su NOW TV.

Nota nel Regno Unito col titolo Curfew, The Race – Corsa Mortale debutta in prima visione assoluta per l’Italia il 17 dicembre e andrà in onda ogni martedì in prima serata su Sky Atlantic.

Creata da Matthew Read, Ben Hervey, Will Smith (Veep) e John Jackson (Being Human), The Race – Corsa Mortale è ambientata in un futuro distopico in cui un pericolosissimo virus dalle origini ignote costringe gli inglesi a vivere sotto un coprifuoco serrato: il virus è infatti in grado di trasformare gli esseri umani in feroci creature che non possono vivere alla luce del sole e il cui unico scopo è infettare coloro che sono rimasti sani. Governata da un governo totalitario che ha indetto un rigidissimo coprifuoco notturno, la Gran Bretagna vive nell’incubo della propagazione del virus e sotto il controllato capillare delle autorità che costringono tutti a nascondersi nelle loro case, con la minaccia che chiunque venga catturato nel tentativo di lasciare il Paese sarà posto in quarantena.

L’unico modo per recuperare la propria libertà e lasciare incolumi la Gran Bretagna è vincere una delle corse clandestine più folli e mortali al mondo. Ad organizzarla è un miliardario diventato ricco già da adolescente, Max Larssen (interpretato da Adam Brody, che i più ricordano come Seth Cohen di The O.C.): genio dell’informatica, abilissimo sviluppatore di software, con le sue capacità e i suoi strumenti è riuscito a predire l’arrivo del virus e ha acquistato un’isola nel Sud Pacifico, facendone un luogo sicuro e provvisto di risorse per la sopravvivenza di una popolazione numerosa per almeno 60 anni.

Per popolare la sua isola, oltre a scienziati, artisti e ingegneri di prim’ordine, ha deciso di indire una corsa automobilistica clandestina il cui premio sarebbe stato la salvezza e una via di fuga verso l’isola. Così, ogni anno, venticinque squadre intraprendono un viaggio lungo 1000 chilometri verso la libertà. Tra i concorrenti in gara per nella più estrema delle corse clandestine per guadagnarsi la sopravvivenza, ci sono Errol “Generale” Chambers (interpretato da Sean Bean, il Ned Stark de Il Trono di Spade), rinomato criminale innamorato della compagna Faith Palladino (Rose Williams di Reign e I Medici), Joker Jones (Billy Zane), Lou Collins (la vincitrice di due Golden Globe Miranda Richardson), Simon Donahue (Adrian Lester). Nel cast anche Phoebe Fox di Black Mirror e Malachi Kirby di Doctor Who.

La serie è diretta da Colm McCarthy, Christopher Smith e Brian Kelly, rispettivamente già registi di Peaky Blinders, Detour e Outlander.

Ecco le foto e il trailer di The Race – Corsa Mortale.