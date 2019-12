Per Desideri All’Asta gli oggetti di Laura Pausini, Biagio Antonacci, Vasco Rossi e Tommaso Paradiso: come aggiudicarseli

Anche quest’anno è in corso Desideri All’Asta, la serie di aste benefiche che consentono ai fan di realizzare piccoli “desideri” contribuendo a cause benefiche. Quest’anno il progetto benefico sostiene le Case del Cuore della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano

Con l’avvicinarsi del Natale riparte la serie di aste che vedono partecipare gli artisti italiani più seguiti del momento; hanno ceduto incontri e oggetti da mettere a disposizione dei fan attraverso aste benefiche attive su ebay alle quali è già possibile partecipare.

Nella serie di aste attualmente attiva c’è il cofanetto deluxe Vasco NonStop Live numerato autografato da Vasco Rossi, una chitarra con firma e dedica di Biagio Antonacci, gli occhiali da sole indossati da Tommaso Paradiso nel suo ultimo tour e un meet&greet con Gazzelle in occasione del concerto del 18 gennaio a Milano.

Questi sono alcuni dei premi disponibili su ebay che riguardano il settore della musica italiana. C’è poi anche il vinile di Brasil di Mario Biondi autografato dall’artista e per gli appassionati di moto, ci sono t-shirt e cappellino di Valentino Rossi, anche questi autografati.

Tra le aste attive anche quella valida per un allenamento total body con Juliana Moreira e Edoardo Stoppa e un Tapiro D’Oro consegnato da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia La Notizia consegnerà il celebre Tapiro D’Oro ad un destinatario scelto dal vincitore dell’asta benefica.

Infine c’è la tavola originale autografata dal libro Apocalisse. La tavola è stata disegnata da Corrado Roi e al momento il prezzo d’asta supera i 500 euro.

Per provare ad aggiudicarsi una delle aste attive, è necessario offrire una cifra superiore a quella attuale. Nella pagina dedicata ad ogni asta è possibile visualizzare il numero di giorni che mancano alla rispettiva scadenza. Colui che avrà offerto la cifra più alta al momento della scadenza, risulterà essere il vincitore dell’asta e si aggiudicherà l’oggetto, il cimelio o l’opportunità offerta all’asta.

L’elenco delle aste disponibili è su https://www.ebay.it/e/_beneficenza/desideri-all-asta. Quelle attualmente attive lo saranno fino al 20 dicembre come ultimo lotto di Desideri All’Asta.

Il pagamento, dopo essersi aggiudicati l’asta, potrà essere effettuato tramite PayPal, bonifico bancario oppure bollettino postale. Le modalità di pagamento verranno concordate le modalità. Per partecipare attivamente, e quindi per fare offerte, è necessario essere maggiorenni. Saranno annullate le offerte fatte da utenti le cui informazioni di contatto risultino errate o incomplete.

Le eventuali spese di spedizione per gli oggetti aggiudicati saranno a carico dell’acquirente, ovvero del vincitore dell’asta, che dovrà prendere contatto con Desideri All’Asta entro 3 giorni dalla chiusura dell’asta vinta.

Desideri All’Asta

Desideri All’Asta è l’iniziativa online che permette a tutti di realizzare un sogno o di stupire i propri cari con un regalo speciale. Partecipando a Desideri All’Asta si contribuisce ad una causa benefica.

Il ricavato delle aste benefiche sarà devoluto a sostegno delle Case del Cuore della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano, un aiuto concreto alle famiglie dei bambini sottoposti a cure oncologiche negli ospedali milanesi provenienti da fuori Milano ed impossibilitati a farsi carico di un alloggio durante il periodo di degenza.