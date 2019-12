Offerte videogiochi Amazon per Natale: FIFA 20 e Days Gone tra gli sconti del 17 dicembre

Dopo Black Friday e Cyber Monday, le offerte videogiochi Amazon dedicate all’universo geek continuano anche in vista delle festività natalizie. Con il Natale alle porte, il noto sito di eCommerce ha infatti messo sul piatto tutta una serie di golosi sconti indirizzati agli appassionati di pixel e poligoni. E che, nella giornata del 17 dicembre 2019, toccano molte delle produzioni più acclamate degli ultimi anni, alcune per altro di uscita piuttosto recente su un po’ tutte le piattaforme in commercio, in particolare per PlayStation 4 e Xbox One.

Senza ulteriori indugi, andiamo allora a “spulciare” insieme il catalogo online per individuare le migliori offerte videogiochi Amazon, pensate per rendere incandescente anche il periodo più freddo dell’anno grazie ad una Gaming Week di Natale che, come dicevamo, è carica di saldi golosi. Scopriamoli subito!

Un Natale nerd con le offerte videogiochi Amazon

La prima offerta pensata dal colosso degli acquisti online per il 17 dicembre è FIFA 20, ultima incarnazione della simulazione calcistica di EA Sports e Electronic Arts. Disponibile sugli scaffali di tutto il mondo da fine settembre, il gioco è in vendita in versione PS4 a 39,98 euro, per un risparmio del 43% sul normale prezzo di listino. Con l’agguerrita concorrenza di Konami con il suo PES 2020, il nuovo FIFA cerca di sedurre i fan con un gameplay più realistico, qualche licenza in esclusiva e la divertentissima modalità Volta Football dedicata al calcio da strada.

Restando in casa EA, da segnalare pure Star Wars Jedi Fallen Order, avventura per giocatore singolo ambientata nell’universo di Guerre Stellari e confezionata dai ragazzi di Respawn Entertainment – qui la nostra recensione tra stelle e pianeti! Il videogame può essere vostro al prezzo speciale di 45,99 euro, mentre il corsistico arcade Need For Speed Heat è venduto con le nuove offerte videogiochi Amazon al costo di 48,99 euro. Si tratta di prezzo piuttosto allettanti, considerando che sono due titoli al debutto molto recente – tra l’inizio e la fine di novembre.

Per gli amanti degli sparatutto in prima persona, Battlefield 5 di DICE è invece proposto al prezzo di 24,98 euro, affiancato a gran velocità dai 49,99 euro necessari per portarvi a casa F1 2019 Legends Edition. Con espansioni e grandi migliorie previste per il 2020, Fallout 76 potrebbe rappresentare un buon investimento per Natale: su Amazon Italia trovate la Limited Edition a 19,99 euro, per potervi così addentrare nelle lande della Zona Contaminata in compagnia di altri giocatori in multiplayer online.

Tra le offerte videogiochi Amazon del 17 dicembre 2019 sono da segnare anche la Steelbook Edition di Days Gone. L’esclusiva Sony realizzata da Bend Studio – e dal sapore decisamente post apocalittico – è in vendita a 39,99 euro. Il “cugino” del franchise Yakuza di SEGA, Judgment, è invece proposto a 30,18 euro. Cosa ne dite, ne approfitterete?

