Offerte Gamestop dagli occhi a mandorla, Bandai Namco protagonista il 17 dicembre

Le offerte Gamestop dedicate al Calendario dell’Avvento sono ormai entrate nel vivo, con solo una settimana che ci separa dal fatidico giorno della vigilia. Il momento del rush finale dei regali natalizi è quindi praticamente arrivato, e le proposte che arrivano dal rivenditore dedicato al mondo dei videogiochi potrebbero essere il vostro lasciapassare per vivere senza troppi affanni gli ultimi acquisti dedicati ai vostri cari più nerd.

Come prassi da ormai una manciata di settimane a questa parte, anche oggi le offerte Gamestop offrono diversi spunti per chi è alla ricerca di precisi videogiochi ma non vuole per forza di cose spendere una fortuna

Offerte Gamestop, dall’oriente con furore

E sugli scudi oggi ci va Bandai Namco, con una selezione di titoli proposta tra le offerte Gamestop a un prezzo speciale. Si parte subito alla grande con Tekken 7, l’ultima iterazione della storica saga picchiaduro che si presenta sugli scaffali a un prezzo parecchio conveniente. A Natale siamo tutti più buoni, ma questo non vuol dire che non ce le si può suonare in totale allegria all’interno del gioco, sfruttando un roster di personaggi come sempre ben fornito.

Offerta Tekken 7 - PlayStation 4 Creato con l’Unreal Engine 4, Tekken 7 è il Tekken con la miglior...

Spettacolari sequenze cinematiche si fondono perfettamente nelle...

Gli fa eco Soul Calibur 6, altra faccia della medaglia per tutti coloro che sono alla ricerca di un picchiaduro di altissimo livello. A un anno di distanza dal suo arrivo sugli scaffali, il gioco sviluppato dai ragazzi di Project Soul rappresenta ancora oggi un’ottima opzione per chi si vuole lanciare all’interno di un’arena e menare mazzate come se non ci fosse un domani.

Offerta Soulcalibur Vi - Playstation 4 Il ritorno alle origini della serie con tantissime novità!

Grafica spettacolare potenziata dall’Unreal Engine 4

Non manca spazio tra le offerte Gamestop anche per uno dei protagonisti degli albori dell’autunno di quest’anno. Parliamo di Code Vein, Action RPG molto particolare reso disponibile alla fine del mese di settembre, e che di certo non mancherà di soddisfare le voglie ludiche degli appassionati di un genere che non ha estimatori esclusivamente in Giappone e dintorni, anzi.

Offerta CODE VEIN - - PlayStation 4 Immergiti nel mondo di Codice Vein attraverso una serie di dungeon...

Un' esperienza unica con una direzione artistica in stile anime

Ancora più recente è Tokyo Ghoul Re CALL to EXIST, survival action reso disponibile poco più di un mese fa e che si presenta all’appuntamento con gli scaffali nella giornata odierna con un prezzo rivisto verso il basso. Un prodotto di nicchia, ma che merita una chance anche in virtù dello sconto applicato.

Offerta Tokyo Ghoul: Re Call to EXIST - PlayStation 4 Gioco basato su un brand popolare e dal tono maturo.

Un'esperienza giocabile attraverso svariate modalità online.

E chiude la nostra rassegna odierna quello che in sostanza è un ritorno per il mondo dei videogiochi. Parliamo di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, la versione del fortunato titolo che ha fatto la sua comparsa anche tra le fila della lineup di Nintendo Switch. Un’occasione unica per avere sempre con sé un grandissimo prodotto che ha fatto la storia recente del mondo dei videogiochi.

Offerta The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - Nintendo Switch La Complete Edition include tutti i contenuti scaricabili pubblicati,...

Affronta i tuoi nemici nei panni di un esperto cacciatore di mostri,...

