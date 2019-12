Non funziona Gboard in queste ore: l’applicazione si è bloccata in modo anomalo

Non funziona Gboard in queste ore, visto che l’applicazione si è bloccata in modo anomalo secondo quanto riportato da diversi utenti tra ieri ed oggi 17 dicembre. Vi abbiamo parlato di questa tastiera in passato soprattutto in ottica WhatsApp, come potrete notare attraverso un nostro report di inizio 2019, ma questo martedì occorre affrontare il tema sotto un altro punto di vista, alla luce di svariate segnalazioni che si stanno susseguendo in Italia e nel resto d’Europa.

Non funziona Gboard in queste ore, cosa fare oggi 17 dicembre

Quando non funziona Gboard, cosa possono fare gli utenti? In realtà l’auspicio è che ci sia un intervento diretto da parte degli sviluppatori. Del resto, quando ci si imbatte nel messaggio “l’applicazione si è bloccata in modo anomalo” non ci sono molte opzioni in programma. Alcune guide lanciate in rete da esperti del settore in passato consigliano di svuotare la cache dell’applicazione. A tal proposito, non dovrete far altro che accedere alle impostazioni dello smartphone, al menù delle app e selezionare quella difettosa per poi procedere allo svuotamento della suddetta cache.

L’altra strada da seguire quando non funziona Gboard prevede la disinstallazione e la successiva reinstallazione dell’applicazione. Procedimento che dovrebbe rubarvi pochi secondi e che potrebbe rivelarsi decisivo per mettersi alle spalle il problema in questione. Nella maggior parte dei casi, almeno sulla carta, è questa la strada più efficace da seguire per mettersi alle spalle un’anomalia del genere.

Diversamente non potremo far altro che attendere eventuali aggiornamenti o interventi degli sviluppatori in grado di ripristinare il tutto senza che l’utente finale debba fare altro. A voi funziona Gboard, o di recente vi siete imbattuti nel messaggio “l’applicazione si è bloccata in modo anomalo”? Fateci sapere con un commento qui di seguito, per comprendere quanto sia diffusa l’anomalia odierna.