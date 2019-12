Nero Forte degli Slipknot è una lamiera che stride in technicolor (video, testo e traduzione)

La cavalcata della band di Des Moines continua sulla scia del successo di We Are Not Your Kind: Nero Forte degli Slipknot è il nuovo singolo, lanciato in rete proprio a ridosso del Natale quasi nel tentativo di dirci che la macchina diabolica di Corey Taylor e soci non si ferma.

Sarà per un residuo rispetto per la Stille Nacht, ma Nero Forte è uno di quei brani che nella tracklist di We Are Not Your Kind stupisce per la doppia facciata. Mick Thomson e Jim Root aprono la canzone con un riff che è una piroetta veloce e claustrofobica che poi trova forza d’assedio con l’insinuarsi delle percussioni. Interviene l’immancabile growl di Corey Taylor che però, nel ritornello, si apre in una soluzione melodica fatta di falsetti e orecchiabilità.

Per alcuni un colpo basso, per altri un segno di maturazione. In ogni caso Nero Forte degli Slipknot è il nuovo inferno che la band ci lancia addosso prima di chiudere un glorioso 2019. Il video è girato interamente in technicolor dal percussionista Shawn Crahan con la produzione di Nic Neary e mostra la band all’opera, con diversi primi piani sul frontman e la comparsa di un essere mutante che per l’intera durata si dimena dall’interno del suo involucro.

Il nuovo album era stato anticipato da Unsainted, ma con il singolo Solway Firth tutti avevamo inteso quale fosse il mood del disco. We Are Not Your Kind, sesto disco in studio della band di Des Moines, è arrivato a 5 anni di distanza da .5: The Gray Chapter (2014) ed è il primo disco senza il percussionista Chris Fehn che ha lasciato la band per alcuni dissapori in termini di diritti e royalties.

Poco dopo l’uscita del disco gli Slipknot hanno annunciato l’arrivo di una raccolta di outtakes Look Outside Your Window, una serie di registrazioni effettuate nel contesto dei lavori sull’album All Hope Is Gone (2008), l’ultima prova in studio del bassista Paul Gray prima della sua scomparsa.

Intanto il frontman Corey Taylor ha parlato di un progetto solista dal momento in cui tantissimi fan e collaboratori gli hanno espresso tale desiderio. Ultimanente, inoltre, la voce degli Slipknot e degli Stone Sour ha partecipato a una campagna benefica donando una delle sue chitarre per i ragazzi bisognosi.

Gli Slipknot faranno tappa in Italia l’11 febbraio del 2020 con un concerto al Mediolanum Forum di Assago, per il momento l’unica data della band di Wait And Bleed nel Belpaese.

Con We Are Not Your Kind degli Slipknot il 2019 si è conquistato il titolo di anno del metal: nei mesi precedenti abbiamo goduto del ritorno dei Tool con Fear Inoculum, dei Rammstein con il disco omonimo, dei Korn con The Nothing, dei Lacuna Coil con Black Anima e quindi anche della band di Des Moines.

Come da tradizione, per l’occasione gli Slipknot hanno cambiato maschera e l’hanno sfoggiata con il lancio di Unsainted. Il nuovo look non è piaciuto a tutti, ma Corey Taylor nel suo pieno stile ha risposto ai detrattori con un sonoro: “Chi se ne frega!”.

Di seguito il testo, la traduzione e il video ufficiale di Nero Forte degli Slipknot.

I’m never enough

You bleed me dry, using me up

Dissatisfied and used

Another key to the empty spot in you

I’m sick as a f**k

I’m in my prime, what do you want?

I guess it’s time to see

If you’re lost in hell, you’ll find no peace

Ooh, wade through hate and fear

I haven’t felt like this in years

Not much left, so uprooted

Fists clenched tight in the pockets of my hoodie

And I know where I need to go

But the voice of reason can’t say no

It’s in the eyes and heart

Just the latest psycho off the charts

That’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

I know, and even if I didn’t know, I would lie

So many would believe it

Stand up and resist the chains

Of all the people in belligerent sick restraint

I wasn’t enough

You bled me dry, which way is up?

Oh, you’re a lie and a fake

I hope that truth is not too late

That’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

That’s what you do best

That’s what you do best

That’s what you do best (Hahahaha)

(Why) Why was it easy for you?

(Did) Did I deserve the abuse?

(I) I can’t believe I let it

(Not) Not what I wanted

(See) See through your bulls**t

(Your) You’re so traumatic

(True) True to your form of

(Face) Every consequence

(Un-) Unintimidated

(-‘til) ‘Til the very end

(It) It’ll never happen

(Was) Was it all a lie?

(Too) Many motherfu**ers

(Late) That’s what you do best

(Lie) That’s what you do best

(Lie) That’s what you do best

That’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

A home like yours is upside down

Too much animosity

Nobody does it better than the enemy

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

A home like yours is upside down

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

A hope like yours won’t help me now

You can do your worst to me

At the end of the day, that’s what you do best

That’s what you do, that’s what you do best, yeah

(That’s what you do best)

(That’s what you do best)

(That’s what you do best)

(That’s what you do best)

(That’s what you do best)

(That’s what you do best)

That’s what you do best, that’s what you do best