Narcos Messico 2, ufficiale la data d’uscita su Netflix: a febbraio 2020 il ritorno del cartello di Guadalajara

Narcos Messico 2 ha una data d’uscita: già in produzione dallo scorso anno, la seconda stagione del prequel di Narcos arriva su Netflix il prossimo febbraio, col racconto della nuova fase della lotta della Dea contro il cartello di Guadalajara guidato dal “Padrino” Miguel Ángel Félix Gallardo (interpretato da Diego Luna).

Nel finale della prima stagione il boss incontrastato del narcotraffico messicano negli anni ’80 è tornato alla guida della sua articolata organizzazione criminale, da indiscusso leader nel traffico internazionale di stupefacenti dal Messico verso i mercati internazionali. È riuscito a disfarsi degli amici interni, ad evitare che la DEA lo arrestasse ed incriminasse per l’omicidio dell’agente Kiki Camarena ed è deciso a guidare il suo cartello verso la ripresa dei traffici danneggiati dalle operazioni e dagli arresti dell’agenzia americana antidroga.

La storia proseguirà con lo schieramento in campo di una nuova task force della DEA che ha il compito di dare la caccia ai responsabili dell terribile omicidio dell’agente Camarena, ucciso dopo una detenzione fatta di indicibili torture: Narcos Messico 2 parte dalla cosiddetta Operazione Layenda, introdotta nel finale della prima stagione dall’uomo che si è rivelato essere la voce fuori campo dell’intera serie, il personaggio di Walt Breslin (interpretato da Scoot McNairy).

Breslin arriva a Guadalajara con un gruppo di uomini armati e addestrati per l’azione: saranno loro a condurre le indagini sull’omicidio Camarena che ha sconvolto l’America e il mondo intero e a cercare di assicurare alla giustizia a tutti i costi “lo Smilzo”, il temibile Gallardo, insieme ai suoi sodali. Il nuovo co-protagonista di Narcos Messico 2 nasce in realtà da una fusione tra varie figure di agenti che hanno rappresentato la DEA sul territorio messicano in quegli anni, come ha spiegato l’ex agente ora in pensione James Kuykendall (nella serie interpretato da Matt Letscher) che è uno dei consulenti della serie.

L’appuntamento con Narcos Messico 2 è dal 13 febbraio 2020 su Netflix: nel teaser che annuncia la data d’uscita, Gallardo sembra alludere alla sua futura cattura, mentre si volta a guardare una tigre.