Con il Natale in arrivo è giunto ormai il fatidico momento, quindi bisogna affrettarsi e acquistare i regali per amici e parenti. Una scelta interessante sono i cofanetti delle serie TV più amate, come Grey’s Anatomy, Friends e Il trono di spade, collezioni di tutte le stagioni all’interno di raccolte complete in DVD o Blu Ray. Su Amazon è possibile trovare tantissimi programmi televisivi di grande successo, con sconti, promozioni e offerte a tempo davvero convenienti, quindi attenzione a non lasciartele sfuggire. Vediamo quali sono i migliori cofanetti di serie TV da regalare a Natale.

Sex And The City – Le 6 stagioni della serie TV commedia più acclamata

Se stai cercando un cofanetto per una serie TV, su Amazon puoi trovare un vero e proprio classico della commedia moderna al femminile, Sex and The City, perfetto come regalo di Natale. Sitcom esilarante e politicamente scorretta, questo programma è entrato ormai nella storia come una delle serie TV più acclamate degli ultimi anni, diventando un’icona che ha sdoganato il mondo della sessualità femminile. La collezione propone le 6 stagioni della serie americana, con audio in italiano e un box con 17 DVD, per rivedere le vicende delle 4 amiche Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte alle prese con la loro vita amorosa e professionale a New York.

Sherlock Holmes – Sulle orme del detective più famoso del mondo

Un cofanetto eccezionale per gli amanti del genere delle investigazioni poliziesche è Sherlock Holmes, una collezione con tutte le 4 stagioni della fortunata serie TV britannica in DVD. Inoltre, all’interno del box è presente anche l’episodio speciale L’abominevole sposa, un vero e proprio inedito mai andato in onda. Il programma ha consacrato l’attore inglese Benedict Cumbertach, la cui interpretazione del detective Sherlock Holmes in chiave moderna è stata veramente esemplare, con episodi che scorrono veloci e sono in grado di appassionare qualsiasi spettatore, non solo gli appassionati delle serie investigative.

Twin Peaks – La collezione completa delle 2 stagioni

Una delle Serie TV più apprezzate dagli amanti del genere poliziesco-investigativo, il cofanetto di Twin Peaks rappresenta senza dubbio un’idea regalo per Natale originale. Disponibile in DVD e Blue Ray, la collezione comprende tutti gli episodi delle due stagioni, rigorosamente in lingua italiana con audio Dolby Digital. Tuttavia, è possibile configurare anche la lingua inglese e i sottotitoli in italiano, per ascoltare le voci originali e non perdere nulla degli intriganti dialoghi. La vicenda è quella dell’agente dell’FBI Dale Cooper e dello sceriffo Harry Truman, che indagano sulla misteriosa morte di Laura Palmer.

Offerta Twin Peaks Stg.1,2 Completa (Box 10 Dvd) Boxset 10 dischi

Tutti e 29 gli episodi delle 2 Stagioni

Friends – La serie completa in un cofanetto in edizione italiana

Da non perdere è il cofanetto di Friends, la serie TV iconica degli anni ’90, uno dei programmi televisivi di maggior successo di tutti i tempi. Disponibile su Amazon nella versione con DVD o in Blu Ray, questa collezione unica presenta ben 49 DVD in edizione italiana. Serie tra le più amate di sempre, la storia racconta le simpatiche peripezie di un gruppo di amici a New York, tra cui figurano Jennifer Aniston e Courteney Cox. Complessivamente si tratta di 10 stagioni e 236 episodi, che la rendono una delle serie TV più lunghe di sempre, una commedia frizzante e ironica, che affronta anche temi importanti come il passaggio alla vita adulta e l’invecchiamento.

How I Met Your Mother – La serie completa in cofanetto DVD e Blu Ray

Tra i migliori cofanetti di serie TV da regalare a Natale, una delle collezioni più interessanti da acquistare è How I Met Your Mother, la divertentissima serie americana disponibile in lingua italiana. La raccolta mette a disposizione 27 DVD che includono tutte le 9 stagioni, con audio Dolby Digital e possibilità di impostare la lingua inglese e i sottotitoli in italiano. Nei 200 episodi vengono riproposte le gag esilaranti di un gruppo di amici, tra cui il protagonista Ted Mosby interpretato da un bravissimo Josh Radnor, ma soprattutto le battute al vetriolo di Barney Stinson messo in scena da Neil Patrick Harris.

Il Trono di Spade – La serie TV più vista nel genere fantasy

Un regalo per Natale che lascerà sicuramente contento il destinatario è Il Trono di spade, la fortunata serie fantasy prodotta da HBO, conosciuta con il nome inglese di Games of Thrones. Andata in onda dal 2011 al 2019 si tratta di una delle ultime serie di questi anni, un successo planetario basato sui libri di George R. Martin de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco. L‘edizione proposta da Amazon è una raccolta di tutte le 8 stagioni in DVD, con audio originale in lingua inglese e sottotitoli in italiano, per ascoltare le voci degli attori che hanno interpretato le vicende della guerra dei 7 Regni.

Scrubs – La serie medica più divertente di sempre

Un regalo per Natale all’insegna del divertimento è il cofanetto di Scrubs – Medici ai primi ferri, una serie TV medica prodotta dal 2001 al 2010. Questa esilarante commedia alterna momenti seri e altri veramente comici, con tantissime gag e situazioni che strappano sempre una risata, appassionando con le vicende dei personaggi della serie, gli immancabili intrecci amorosi e gli scandali tipici della vita in ospedale. Questa Serie Tv leggera è ideale per vivere dei momenti di relax, rilassandosi dopo una giornata di lavoro per vedere le divertenti scene con JD, Turk e l’istrionico Dottor Cox.

Grey’s Anatomy – Cofanetto completo dalla stagione 1 alla 14

Tra le serie TV da regalare a Natale una delle migliori opzioni è il cofanetto di Grey’s Anatomy, in vendita su Amazon nell’edizione completa dalla prima alla 14° stagione. Si tratta di un box con 83 DVD, con tutti gli episodi delle famosa serie medica in lingua italiana, un modo per rivivere le vicende del gruppo di specialisti di Seattle, anche con la qualità del Blu Ray. Regalo di grande effetto, questa collezione ripropone tutte le puntate che accompagnano la vita professionale e amorosa di Meredith Grey, con tantissime gag e momenti toccanti.

Beverly Hills 90210 – La serie TV completa in lingua inglese

Purtroppo non è disponibile la collezione completa di questa mitica serie TV anni ’90, tuttavia se parli inglese puoi optare per la versione americana in lingua inglese del cofanetto di Beverly Hills 90210. Si tratta di un modo per imparare la lingua anglosassone divertendosi, per rivivere tutti i momenti di uno dei programmi televisivi più amati di tutti i tempi, andato in onda dal 1990 al 2000. La storia è quella del gruppo di facoltosi rampolli del quartiere di Beverly Hills, a Los Angeles, che affrontano i problemi tipici dei teenager. Il box contiene 72 DVD con tutti gli episodi delle 10 stagioni.