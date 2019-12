Good Witch 5 è il regalo di Rai2 ai fan di Catherine Bell: quando andranno in onda i nuovi episodi?

Un bellissimo regalo sarà quello che i fan di Catherine Bell troveranno sotto l’albero con la messa in onda di Good Witch 5 su Rai2 in questi pomeriggi festivi. Quasi a sorpresa la rete di Carlo Freccero ha deciso di sostituire il suo pomeriggio all’insegna di programmi e novità (adesso in pausa per le feste natalizie) con vecchie repliche di film di Natale ma, soprattutto, i nuovi episodi di Good Witch 5. Prima di arrivare però in cima alla piramide i fan dovranno penare un po’ perché l’appuntamento con la bella strega buona Cassie Nightingale è previsto a partire dal 23 dicembre.

Da lunedì, intorno alle 17.00, andranno in onda prima gli ultimi quattro episodi della quarta stagione e poi, a partire dal 26 dicembre, al pomeriggio, sempre su Rai2, andranno in onda quelli della quinta. La novità è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno visto che i nuovi episodi della serie sono arrivati solo due giorni fa su Netflix, e adesso si preparano a sbarcare in chiaro proprio su Rai2 e questo potrebbe rivelarsi un bel successo per via del pubblico presente davanti alla tv durante le feste. La quinta stagione è stata trasmessa dal 9 giugno al 18 ottobre su Hallmark negli Usa ed è arrivato già un rinnovo per una sesta.

Per chi non la conoscesse ancora, la serie nasce come “continuazione” dei sette film per la tv, sempre trasmessi da Hallmark, che raccontano la storia della neo vedova e strega buona Cassie Nightingale che vive insieme alla figlia adolescente Grace in quel di Middleton e al dottore, vicino di casa, che ha perso già la testa per lei, Sam Radford, che vive insieme al figlio Nick. I due si sono innamorati e hanno deciso di iniziare il loro burrascoso rapporto che li ha portati all’altare nella quarta stagione il cui finale sarà in onda su Rai2 proprio a partire da lunedì.

Sarà proprio allora che i fan scopriranno che il lieto fine non è ancora arrivato proprio proprio Cassie ha convinto Sam a rinviare le nozze e quindi ci ritroveremo in Good Witch 5 ancora alle prese con tutto questo. Nel cast della serie, al fianco dell’amatissima protagonista di Army Wives e JAG, ci saranno anche Bailee Madison e James Denton.

La quinta stagione della serie è composta da dieci episodi e andrà in onda con un singolo appuntamento al giorno, salvo cambiamenti, dal 26 dicembre, dal lunedì al venerdì ma con una programmazione diversa nel finale visto che tutto si dovrà concludere prima che tornino a pieno regime i normali palinsesti televisivi.