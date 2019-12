EMUI 10 beta anche per Huawei P Smart Z: notizie per l’Europa

Vi ricorderete senz’altro del Huawei P Smart Z, il primo smartphone del produttore cinese ad aver adottato una fotocamera selfie pop-up. Ebbene, il dispositivo, come riportato da ‘Huawei Central‘, si candida a ricevere Android 10 con EMUI 10 attraverso il programma beta. Era il mese di novembre quando l’OEM aveva avviato le iscrizioni alla beta EMUI 10 (per pochi eletti) in Germania, che si sono chiuse alla fine del mese. Il Huawei P Smart Z è stato lanciato in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito e Francia (non dovrebbe mancare nemmeno l’Italia all’appello, ma andiamoci con i piedi di piombo).

C’è possibilità che gli utenti del Vecchio Continente ricevano ben presto la disponibilità di EMUI 10 beta a bordo del proprio esemplare. Per verificare la cosa, scaricate l’app Beta, accedete alla sezione ‘Personale‘ dopo aver effettuato il login e poi su ‘Partecipa al progetto > Progetto disponibile‘. Infine dovrete cliccate su ‘Iscriviti‘, laddove il progetto risultasse effettivamente disponibile per il Huawei P Smart Z in Italia. Al termine del processo si riceverà una notifica OTA (Over-The-Air) che vi avviserà della disponibilità del relativo pacchetto beta (potrebbero essere necessari diversi giorni prima di allora, quindi andateci con estrema calma).

Certo, anche nel caso in cui fosse disponibile, non bisogna dimentichiate si tratterebbe pur sempre di una beta, e quindi di una versione software non stabile. Se siete disposti a correre il rischio di imbattervi in un software tutt’altro che maturo, allora potrete inoltrare la richiesta di adesione al programma beta (o quantomeno provarci, visto che potrebbe non essere stato ancora aperto per il nostro Paese). Se qualcosa non vi fosse chiaro potrete contattarci attraverso il box dei commenti qui sotto (saremo lieti di rispondere alle vostre domande nel modo più esaustivo possibile).