Convince finalmente la batteria del Samsung Galaxy S8 post aggiornamento di novembre

Ci sono segnalazioni interessanti che devono essere prese necessariamente in considerazione, oggi 17 dicembre, da tutti coloro che stanno pensando di portare a termine il recente aggiornamento messo a disposizione dei Samsung Galaxy S8. In particolare, dopo avervi parlato dell’avvio della distribuzione per il pacchetto software di novembre, questo martedì stanno finalmente arrivando i primi riscontri da parte di coloro che hanno avuto modo di testarlo.

I primi riscontri sulla patch di novembre per il Samsung Galaxy S8

Stando alle informazioni raccolte, dovrebbe trattarsi di un aggiornamento più interessante di quanto si possa pensare. Il motivo? Chi ha avuto modo di testare il pacchetto software sul proprio Samsung Galaxy S8, al momento parla di uno device più fluido e soprattutto con autonomia aumentata. Certo, per avere un’idea più precisa sulla durata della batteria dovremo attendere almeno una settimana, ma è chiaro che quanto emerso fino a questo momento rappresenti un ottimo presupposto per tutti.

Ovviamente parliamo di crescite relative, che tuttavia a quasi tre anni dalla commercializzazione dello smartphone fanno comunque rumore. Insomma, un messaggio positivo per tutti, sperando ovviamente che il trend possa essere confermato anche nei prossimi giorni dagli altri utenti che hanno scaricato il firmware solo in un secondo momento. Tra le altre cose, il Samsung Galaxy S8 dovrebbe a breve entrare operativamente nel programma che prevede upgrade trimestrali per il dispositivo.

Quali saranno i prossimi step per lo sviluppo software del Samsung Galaxy S8? Impossibile prevederlo, anche se sento di darvi per certo il mancato rilascio di Android 10, a differenza di quanto emerso tramite alcuni rumors che si sono rincorsi durante il mese di novembre. Fateci sapere quali sono attualmente le vostre impressioni sul device, in modo tale da avere un’idea più precisa su ciò che sta avvenendo.