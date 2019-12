Concerti di LP in Italia nel 2020 da Torino a Marostica: biglietti in prevendita

Sono ufficiali i concerti di LP in Italia. Laura Pergolizzi sarà infatti nel nostro paese nelle date del 13 luglio al Gru Village di Torino, 14 luglio in Piazza degli Scacchi a Marostica e il 15 luglio a Firenze in una location che attende ancora di essere annunciata.

I biglietti dei concerti di LP in Italia

I biglietti saranno in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dal 18 dicembre, con consegna che sarà garantita secondo le modalità classiche. Sarà quindi garantita la consegna con corriere espresso, quindi quella con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario passare per la cassa e richiedere il proprio biglietto esibendo la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessaria la delega con firma e documento del delegante e del delegato.

Gli esordi di LP fino al successo internazionale

Laura Pergolizzi nasce nel 1981 nel Long Island, da genitori italiani. Grazie alla madre, l’artista si avvicina all’opera, mentre con il padre scopre alcuni dei maggiori artisti internazionali.

Nel 2001, la giovane LP viene notata da David Lowery, che la mise alla prova facendole cantare Cinderella. L’album di debutto arriva nello stesso anno, pubblicato per Koch Records, con il titolo Heart-Shaped Scar.

Il secondo album, Suburban Sprawl & Alcohol, nasce dalla collaborazione con Linda Perry e arriva nel 2004, questa volta con la Lightswitch Records. Il disco è presentato in un tour mondiale, ma fatica a raggiungere il successo sperato.

LP si occupa quindi di lavorare come autrice per altri artisti, in particolare a quelli di Superficial, album di debutto di Heidi Montag. Nell’agosto 2010 arriva la firma con una nuova etichetta discografica, la 2101 Records.

Il primo lavoro importante arriva con la collaborazione in Cheers (Drink To That) per Rihanna, che ha inserito nell’album in studio Loud. IL brano esce il 12 novembre del 2010. Compone quindi Beautiful People per Christina Aguilera e che inserisce in Burlesque: Original Motion Picture Soundtrack, pubblicato il 22 novembre 2010 per RCA Records.

Nel suo terzo album, si contano le collaborazioni con Billy Steinberg, Isabella Summers (dei Florence and The Machine) Josh Alexander, Claude Kelly, Justyn Pilbrow, Carl Ryden e Rob Kleiner. La produzione è di Rob Cavallo. Il disco s’intitola Forever For Now. Uno dei brani è stato utilizzato in uno degli episodi di Orange Is The New Black.

Lost On You è presto un tormentone in Italia grazie allo spot della compagnia di telecomunicazioni Tre. Il brano nasce dalla collaborazione con Mike Del Rio. Dopo il successo del singolo, LP annuncia l’uscita del quarto album in studio. Il singolo apripista è Other People. L’ultimo album è del 2018 e s’intitola Heart To Mouth.

Laura Pergolizzi sarà quindi in concerto in Italia nel corso della prossima stagione live, per tre date che fanno parte della leg italiana del tour dell’artista di Other People. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalla mattinata del 18 dicembre.