Carmen Consoli all’Arena di Verona nel 2020 per un concerto-evento con Orchestra: primi ospiti e biglietti in prevendita

Carmen Consoli all’Arena di Verona il 25 agosto 2020. La “cantantessa” annuncia una data-evento in programma per il prossimo anno all’Arena di Verona.

25 Anni Mediamente Isterici sarà una serata speciale con un’Orchestra Sinfonica e con alcuni ospiti. I primi sono già stati annunciati, si tratta di Samuele Bersani e Max Gazzè. Molti altri saranno quelli presenti.

Carmen Consoli all’Arena di Verona il 25 agosto 2020 festeggia i suoi primi 25 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi tra testi ricercati, sarcasmo esasperato e capacità di dipingere le parole. La cantautrice siciliana festeggerà il traguardo il prossimo anno con un concerto-evento spettacolare in programma per il 25 agosto all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da OTR).

Sarà un’unica data, senza repliche. Per l’occasione, Carmen Consoli arà accompagnata dalla sua iconica fender rosa e dai tanti colleghi e amici che l’hanno affiancata nel suo straordinario viaggio artistico.

Ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera e di successi attraverso le canzoni che l’hanno caratterizzata rendendola una delle artiste italiane più apprezzate e seguite del momento. Era il 1995 quando una giovanissima Carmen Consoli partecipava al Festival di Sanremo. Da quel momento, che segnò il suo ingresso ufficiale nel mondo discografico italiano, sono tanti i successi degni di nota del suo repertorio.

Alla festa di Carmen Consoli, per i suoi 25 anni di carriera, prenderanno parte anche alcuni ospiti.

I primi nomi annunciati sono quelli di Samuele Bersani e Max Gazzè, amici dell’artista prima che colleghi. Molti altri ospiti si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 18 dicembre alle ore 11.00.

Carmen Consoli è attesa nel 2020 con un nuovo disco di inediti attualmente in fase di lavorazione.

Il viaggio di Carmen Consoli

Era il 1995 quando Carmen Consoli partiva da Catania per conquistare il suo spazio nel mondo della musica. Una carriera costellata di eccezionali primati, come quello del 2003: Carmen Consoli quell’anno fu la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma. Ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley; ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York ed è stata inoltre la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con Elettra.

Non è tutto perché nel corso del suo cammino musicale, Carmen Consoli è stata anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta.

Tra i suoi maggiori successi ricordiamo L’Ultimo Bacio, AAA Cercasi, Eva Contro Eva, Elettra. L’album Mediamente Isterica, è stato da lei stessa definito l’ “album della vita” mentre nel disco Eco Di Sirene ha svelato la sua anima più acustica.

I progetti di Carmen Consoli per il 2020

Nel 2020, Carmen Consoli festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera. Pubblicherà un nuovo disco di inediti in corso di lavorazione e, a seguire, si esibirà nel grande concerto-evento all’Arena di Verona. Oltre tre ore di musica sono quelle attese all’anfiteatro scaligero, dove la “cantantessa” mostrerà le due due anime musicali, accompagnata da un’orchestra di 50 elementi.

All’evento parteciperanno amici artisti e colleghi che in questi anni hanno condiviso con lei canzoni e palchi. Samuele Bersani e Max Gazzè sono i primi ospiti annunciati.

Per il concerto-evento di Carmen Consoli all’Arena, i biglietti saranno nominativi.