Annunciata la data zero di Max Pezzali a Bibione, info e biglietti in prevendita

La data zero di Max Pezzali a Bibione è finalmente ufficiale. L’artista pavese suonerà allo stadio il 2 luglio, prima della doppietta che terrà allo stadio San Siro nelle serate del 10 e 11 luglio.

Biglietti in prevendita per il concerto di Max Pezzali a Bibione

I biglietti per la data zero a Bibione sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con consegna che sarà garantita attraverso i canali ufficiali. Saranno quindi recapitati con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento valido. Per il ritiro da parte di terzi occorre invece portare a termine la procedura per il cambio di utilizzatore, che sarà messa a disposizione dal venditore a pochi giorni dalla data dell’evento.

Il concerto di Max Pezzali a San Siro

Max Pezzali è quindi pronto ad affrontare il doppio evento a San Siro che rappresenta un unicum nella sua carriera. I biglietti per la prima data sono stati letteralmente polverizzati, tanto da richiedere una nuova data nella serata successiva e per la quale sono già stati messi in vendita i tagliandi.

L’artista pavese ha inoltre dichiarato di avere intenzione di invitare Mauro Repetto a San Siro, colui con il quale ha avviato l’esperienza degli 883 e che hanno portato insieme al successo con il brano Hanno Ucciso L’Uomo Ragno. Un viaggio iniziato quasi per gioco, quello degli 883, e che ha ben presto assunto i contorni di un sogno attraverso il primo successo riscontrato in radio.

Dopo il boom degli 883, Max Pezzali aveva deciso per una carriera da solista che ha portato avanti con successo negli ultimi anni. L’artista ha inoltre preso parte a un talent, ricoprendo il ruolo di giudice, nel quale ha portato in finale il giovane cantautore Elya Zambolin.

Conclusa l’esperienza del trio con Nek e Francesco Renga, Max Pezzali ha ripreso in mano la sua carriera da solista col rilascio del brano reggaeton Welcome To Miami (South Beach), per poi rilasciare la ballata dedicata a Roma con la quale ha ufficialmente anticipato l’uscita del nuovo album che arriverà nel 2020. Prima di Natale dovrebbe arrivare un nuovo singolo, che attende ancora di essere annunciato, prima dell’inizio dei lavori per il lancio del nuovo album.

La musica della sua prossima prova sulla lunga distanza sarà anche portata sul palco dello Stadio San Siro per la realizzazione di un sogno che l’artista segue da tempo. Come spesso accade, la realtà supera l’immaginazione e le date del concerto saranno due, una il 10 e un l’11 luglio.

Sul concerto a San Siro, Max Pezzali aveva dichiarato:

“Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello. Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile”.

Del nuovo album si sa ancora molto poco, se non che sarà rilasciato nel 2020 e che conterrà In Questa Città, ultimo singolo in radio. L’artista ha anche preso parte allo spot di Ringo nel quale ha cantato in duetto con Gionnyscandal.