Torna Fantaghiró in tv a Natale 2019 con un’assurda programmazione: fan in rivolta

Non è Natale senza Fantaghirò. Anche quest’anno Mediaset Extra manderà in onda la saga televisiva dedicata all’eroina medievale interpretata da Alessandra Martines.

Creata nel 1991 e diretta da Lamberto Bava, la miniserie si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, una rielaborazione di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi uscite nel 1880. La storia segue le avventure di una principessa di nome Fantaghirò (Alessandra Martines), figlia di un re senza eredi maschi (Mario Adorf). Fin da piccola si distingue per il suo carattere ribelle e combattivo, a differenza delle sue sorelle Caterina e Carolina. Si innamora, ricambiata, sovrano del regno nemico, Romualdo (Kim Rossi Stuart). Il loro amore sarà però contrastato dalla strega nera (Brigitte Nielsen), la quale con un incantesimo attira a sé Romualdo. Come in tutte le fiabe, il lieto fine non manca, ma il percorso è costellato da diversi ostacoli tra duelli, guerre e magie di ogni tipo.

La regia dell’intera saga (composta da cinque film, in onda dal 1991 al 1996) è affidata a Lamberto Bava, mentre le musiche originali sono di Amedeo Minghi.

La programmazione natalizia di Fantaghirò non ha però entusiasmato molti, che ne hanno criticato l’orario di messa in onda. Se negli anni passati, le avventure della principessa erano trasmesse nel primo pomeriggio, per Natale 2019, Mediaset Extra ha deciso di rilegare la miniserie in tarda notte e in prima mattinata. Dal 14 dicembre, i nottambuli potranno seguire Fantaghirò alle 2:40 con un appuntamento ogni sabato e domenica. Per il resto, ecco la programmazione per intero:

Fantaghirò: 23 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 2: 24 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 3: 25 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 4: 26 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 5: 27 dicembre 0re 7:30

I fan sono già in rivolta e hanno espresso la loro indignazione sulla pagina social della miniserie. “Che peccato hanno messo fantaghirò in un angolo quando è la saga più bella che dovrebbe essere trasmessa in una prima serata! Io la vedrei tutta d’un fiato… ora sono sintonizzata su Italia 1 e cercherò di vederla il più possibile ma purtroppo domani si lavora”, questo uno dei commenti in evidenzia. C’è chi si lamenta con la programmazione decisa da Mediaset, sottolineando con ironia: “Piuttosto che non fare di meglio era meglio non trasmetterlo per niente… facevate più bella figura.”

Come si legge, gli orari dettati da Mediaset Extra sono improponibili per una saga che ha appassionato milioni di italiani durante gli anni Novanta. La prima miniserie di Fantaghirò, trasmessa su Canale5 il giorno 22 dicembre 1991, ha registrato oltre 6.5 milioni di spettatori, portando a casa uno share del 27.50%. In sostanza, è stato il programma più visto della serata.

Nel cast di Fantaghirò, oltre ad Alessandra Martines, Mario Adorf nei panni del Re, padre di Fantaghirò; Kim Rossi Stuart è Romualdo; Ángela Molina interpreta il Cavaliere Bianco/Strega Bianca; Jean-Pierre Cassel è il Generale; i Gemelli Ruggeri sono gli Indovini; Stefano Davanzati nel ruolo di Cataldo; Tomás Valík è Ivaldo; Ornella Marcucci è Caterina; Katerina Brozova è Carolina. Nella seconda miniserie si aggiunge al cast Brigitte Nielsen nei panni della Strega Nera; a partire dalla terza troviamo anche Nicholas Rogers nel ruolo del malvagio Tarabas e Ursula Andress in quello di Xellesia.