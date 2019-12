Anche Roberto Benigni tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020. A confermarlo è il regista toscano, che è intervenuto nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sotto la conduzione di Fabio Fazio.

L’attore e regista di La Vita è Bella è una vecchia conoscenza del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato come ospite in diverse edizioni. Ecco le sue parole a Fabio Fazio, che ha ospitato anche Matteo Garrone per il lancio di Pinocchio, al cinema dal 19 dicembre.

“Sanremo? Per me Sanremo è un’altra fiaba. Sono io l’unica cosa sicura. Amadeus non so se ci andrà. Quando a me dicono Sanremo, è come dire Pinocchio. È il 70esimo anniversario, sarà un Sanremo straordinario”.

Roberto Benigni è quindi pronto a celebrare la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che per il primo anno conterà sulla conduzione e sulla direzione artistica di Amadeus. La sua ospitata si aggiunge a quella di Fiorello e Lewis Capaldi, che sono stati già confermati per la prossima edizione della manifestazione in riviera.

Ancora poco o niente si sa degli ospiti, se non per quelli che sono stati già confermati. Si è anche parlato di Jovanotti e Tiziano Ferro, che potrebbero salire sul palco insieme per duettare in Balla Con Me, ma anche di Fiorello, che sarebbe disposto ad affiancare l’amico Amadeus nella sua prima conduzione.

Nessuna indiscrezione, invece, sul cast artistico. Tra i nomi fatti, compare quello di Al Bano, che però aveva ammesso di non essere interessato alla gara. Per il momento, si sa che sono state presentate 200 canzoni e che, tra queste, ne saranno selezionate 22.

I concorrenti del Festival di Sanremo 2020

Sale quindi il numero dei Big rispetto alla tabella di marcia, che aveva segnato il numero di 20 come certo. 8 saranno invece le Nuove Proposte, i cui nomi saranno resi noti nella serata del 19 dicembre con la selezione dei 5 finalisti scelti fra i 10 emersi da Italia Sì, con la conduzione di Marco Liorni. Degli 8 concorrenti, 2 saranno scelti tra i finalisti di Area Sanremo, ai quali si aggiunge il nome di Tecla Insolia, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young.

Da decidere anche il cast televisivo, con Amadeus certamente conduttore. L’idea è quella di essere affiancato da due donne, che devono essere ancora scelte. Si sono fatti i nomi di Diletta Leotta e Chiara Ferragni, che non hanno però confermato la loro presenza al Teatro Ariston.

Il regolamento di Sanremo 2020

Noto, invece, il regolamento. Saranno 5 le serate di gara, ognuna delle quali scelta per concorrere alla classifica finale con la quale si deciderà il vincitore assoluto da incoronare nella serata dell’8 febbraio. La serata del giovedì sarà invece dedicata alla celebrazione delle canzoni di Sanremo, in duetto e probabilmente con alcuni degli interpreti originali. L’idea fa parte dell’assetto corale della manifestazione, che quest’anno è tornata a essere gestita dall’azienda, così com’era nelle intenzioni della direttrice Teresa De Santis.

Gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2020

Certi, invece, gli ospiti internazionali. Il primo della lista è Lewis Capaldi, già annunciato come primo ospite della prossima edizione del Festival di Sanremo 2020 e al quale si aggiungeranno tanti altri artisti che ancora devono essere annunciati.