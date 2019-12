Riprende a buoni ritmi EMUI 10 su Huawei P30 Lite: un segnale sui problemi risolti

Sono interessanti e rilevanti le novità emerse proprio in queste ore per gli utenti che nell’ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P30 Lite. Stavolta non si parla tanto di offerte dedicate ai potenziali acquirenti dello smartphone, quanto di un altro delicato argomento, come il rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10. La patch B150, dopo lo stop delle ultime due settimane, viene infatti segnalata nuovamente in distribuzione stando a quanto raccolto oggi 16 dicembre.

Le ultime su EMUI 10 per Huawei P30 Lite oggi 16 dicembre

Quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto riguarda la disponibilità di EMUI 10 per Huawei P30 Lite? Poco più di una settimana fa, condividendo coi nostri lettori un punto della situazione, avevo fatto presente che tutto sommato ci si poteva ritenere soddisfatti dell’impatto che l’aggiornamento aveva avuto sul modello. Tutto ciò, però, senza trascurare alcune lamentele degli utenti, al punto che il produttore asiatico ha notevolmente rallentato il processo di distribuzione del firmware per questo modello. Oltre a Huawei Mate 20 Lite.

Ecco perché diventa significativo oggi 16 dicembre evidenziare la nuova ondata di segnalazioni da parte di utenti italiani che si ritrovano con un Huawei P30 Lite no brand. In attesa di segnali concreti anche da parte di operatori come TIM e Vodafone, infatti, la semplice diffusione del pacchetto software riscontrata questo lunedì ci dice che probabilmente buona parte dei problemi trapelati di recente siano stati ormai messi alle spalle. Questo, almeno, è l’auspicio di tutti.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori riscontri da parte dei possessori di un Huawei P30 Lite e se il giudizio complessivo dell’aggiornamento B150, impostato su EMUI 10, sarà migliore rispetto a quanto riscontrato nello scorcio finale di novembre qui in Italia. Avete già testato? Quali sono le vostre impressioni al momento?